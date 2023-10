Pide MC 500 mil firmas a aspirantes

Ciudad de México.- Movimiento Ciudadano publicó la convocatoria para los militantes y ciudadanos que aspiren a participar en el proceso interno de selección y elección de candidatas y candidatos a cargos de titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadoras y senadores de la República, así como diputadas y diputados.

Se establece que las personas internas, es decir militantes, así como los externos, deberán presentar un informe de precampaña, el cual debe contar con mínimo “500 mil respaldos” o firmas de apoyo de por lo menos 16 de las 32 entidades del país.

Quienes busquen ser candidatos a senadores o diputados, necesitarán dar a conocer un proyecto de Agenda Legislativa.

Los aspirantes a candidatos por el partido naranja deben presentar su solicitud de manera personal ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, en la sede del partido Movimiento Ciudadano, ubicada en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

El partido que dirige Dante Delgado expuso que el 19 de enero de 2024, la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos informará su lista oficial de precandidatos presidenciales.

El 4 de febrero, el partido revelará los nombres de las precandidatas y los precandidatos a diputados y senadores.

La convocatoria, agrega que la elección interna de la candidatura presidencial se llevará a cabo el 20 de enero de 2024, y la votación para elegir a candidatos a diputados y senadores se realizará el 5 de febrero.

De existir alguna impugnación al resultado de la candidatura presidencial, el asunto deberá quedar resuelto el 3 de febrero de 2024, y en el caso de las candidaturas a diputados y senadores, debe quedar solucionado el 19 de febrero de 2024.

“Ya Mariana me dio

permiso”

Por su parte, Samuel García Sepúlveda afirmó que su esposa Mariana Rodríguez Cantú ya le dio permiso para contender por la Presidencia de la República, y asimismo señaló que al parecer va a renunciar Arturo Salinas Garza, quien fue designado gobernador interino por el Congreso, porque sabe que es inelegible y su nombramiento no va a prosperar.

“Lo que hay ahorita en Nuevo León es grilla, no le hagan caso, el pobre cuate (Arturo Salinas Garza, a quien el Congreso designó como gobernador interino) este es inelegible (era presidente del Tribunal Superior de Justicia), parece que ya va a renunciar porque sabe que no tiene prosperidad; no me pierdan tiempo ya en la grilla barata del Congreso, mejor enfocarse en lo importante”, comentó el mandatario estatal.

García Sepúlveda comentó lo anterior durante un acto en la Planta Potabilizadora de San Roque, a fin de supervisar los trabajos para poner en operación el segundo equipo de bombeo del acueducto El Cuchillo II.