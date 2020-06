Pide médico a recuperados donar de plasma; "salvó mi vida", dice

Erick Rivera Malpica es médico de profesión, contrajo Covid-19 al tratar a pacientes con esta enfermedad, debido a que su organismo no respondía a los tratamientos, fue sometido al protocolo de Plasma Convaleciente, lo que salvó su vida. A días de recuperarse, el profesional de la salud llama a todos aquellos que enfrentaron con éxito el virus, donar plasma y así ayudar a salvar más vidas.

"Me contagié al atender a pacientes con Covid-19, y comencé a presentar síntomas el 21 de mayo. A partir de que me trasfundieron me pude recuperar más rápidamente y salí de alta días después, el 30 de mayo", contó.

El joven permaneció internado en el Hospital General de Zona 48, "San Pedro Xalpa", del Instituto Mexicano del Seguro Social, tras ser sometido a dicho tratamiento y ser dado de alta, afirmó que la donación de plasma le dio una segunda oportunidad de vida y representan un parteaguas en su recuperación. Agradeció a todos los pacientes que se han recuperado y toman la decisión de donar este vital líquido, que ahora, es una posibilidad de cura para quienes padecen SARS-Cov-2.

"Yo les recomendaría que donen porque hay muchos pacientes como yo que nuestro sistema no puede luchar contra el virus adecuadamente y que gracias a las donaciones de plasma nos podemos recuperar más rápido, satisfactoriamente y vencer a esta enfermedad", refirió.

En este sentido, el encargado del servicio de Medicina Interna del área COVID del Hospital General de Zona (HGZ) 48, doctor Pablo Calzada Torres explicó que la indicación para trasfundir plasma es que el paciente tenga insuficiencia respiratoria aguda-severa, es decir, que no esté oxigenando bien.

Agregó que la falta de aire es otra señal a considerar para llevar a cabo este procedimiento, lo cual se debe corroborar a través de una tomografía o con estudios de gasometría, de esta manera se apreciará el daño pulmonar que presenta el paciente.

El médico internista aseveró que "el plasma nos ayuda porque es rico en inmunoglobulinas, de tal forma que el paciente que haya desarrollado alguna enfermedad y se haya recuperado, va a desarrollar anticuerpos contra diversos padecimientos".

Para seguir apoyando en la recuperación de pacientes como Erick y donar plasma, el Instituto Mexicano del Seguro Social invita a la sociedad a que acudan a los bancos de sangre de la Raza, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, al del CMN de Occidente, y a la UMAE 34, en Nuevo León.

Quien esté interesado en donar puede llamar al línea gratuita de Orientación Médica Telefónica 800-2222-668 de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 14:00 horas.