Pide Miranda de Wallace a López Obrador derecho de réplica

Isabel Miranda de Wallace solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador le otorgue el derecho de réplica en la conferencia matutina que él ofrece en Palacio Nacional, para exponer el caso de su hijo Hugo Alberto, "como lo ha concedido a otras personas que han sido atacadas en ese foro".

La presidenta de la organización Alto al Secuestro aclaró que Notimex jamás afirmó que ella hubiera torturado o agredido a nadie, como lo preguntó de manera "calumniosa y tendenciosa" un reportero en la rueda de prensa mañanera de este martes.

Explicó que, por el contrario, en entrevista a esta agencia de noticias dijo que en el caso de secuestro y homicidio de su hijo actuó acorde a sus principios, dio aviso a la autoridad para que los responsables fueran detenidos y se hiciera justicia.

"Yo los pude haber mandado matar, no nada más golpear. Yo los pude haber levantado como hicieron ellos con mi hijo... los hubiera desaparecido de la faz de la Tierra ¿y sabe qué? no me arrepiento... a pesar de haber vivido 14 años encadenada a un proceso, lo volvería a hacer, porque mi alma y mis principios valen más que estos miserables y que los ruines que ahora los defienden", dijo la activista a Notimex en la entrevista difundida el pasado 16 de septiembre.

En un comunicado, Isabel Miranda sostuvo este martes que "los ataques que he recibido de pseudoperiodistas en sus conferencias mañaneras son una prueba más de la campaña de evasión de responsabilidad que llevan a cabo los secuestradores de mi hijo, sus aliados y sus defensores".

Por ello, Miranda de Wallace pidió al Ejecutivo federal escuche "la otra versión" y le conceda el derecho de réplica, como lo ha hecho con otras personas en el mismo foro.

Tras subrayar que quienes ayudan a secuestradores pretenden desvirtuar sus palabras y la noticia que difundió Notimex, exigió protección y respeto a las víctimas directas e indirectas.