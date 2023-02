Pide Monreal revisar convenios México-EE.UU. para evitar juicios como el de Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es un traidor a la patria por aceptar sobornos del crimen organizado, y se pronunció porque se revisen los convenios de colaboración entre México y Estados Unidos para evitar más juicios en el futuro como el que enfrentó el exfuncionario calderonista en Nueva York.

En un texto publicado en redes sociales titulado "La peor condena: traicionar a la patria", el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que "además de una condena que puede ir desde 20 años en prisión hasta cadena perpetua, Genaro García Luna ya carga con el peso de ser considerado como un traidor a México, al haber aceptado sobornos de un grupo del crimen organizado durante el periodo en el que se desempeñó como servidor público, nada más ni nada menos como quien debió encabezar los esfuerzos por salvaguardar la integridad de la ciudadanía y combatir al delito en el país".

Recordó que el próximo 27 junio, el juez Brian Cogan emitirá su sentencia y es reconocido como una persona estricta, con vasta trayectoria y amplia experiencia en casos que involucran a la delincuencia organizada, y cuyo nombre ya había sido foco de atención en 2019, cuando condenó a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Destacó que las reacciones no se hicieron esperar en México luego de conocer el veredicto, sobre todo porque de la pasarela de testigos que aportaron testimonios se desprendió información que volcó las miradas hacia quienes ostentaban cargos de primer nivel en el gobierno federal durante el calderonato, incluyendo, al entonces titular del Ejecutivo.

"El asunto no es menor: estamos hablando del exfuncionario mexicano de más alto rango que ha sido juzgado en los Estados Unidos, un hombre que, en su momento, tuvo gran poder y sobre quien recaía la responsabilidad de velar por la seguridad y la vida de las y los mexicanos", expuso.

Sostuvo que sin embargo, la Corte Federal de Brooklyn "no solo enjuició a un exsecretario de Seguridad, sino al Estado mismo, junto con sus estrategias y guerras fallidas contra el narcotráfico, lo que nos obliga a revisar los términos de colaboración bilaterales para evitar más juicios como este".

Dijo que por eso millones de ciudadanas y ciudadanos merecen conocer todo el entramado que se desprende de este juicio. Por ejemplo, "si García Luna recibía órdenes o informaba a sus superiores, incluyendo los expresidentes".

Ricardo Monreal indicó que este tan solo es el final de un capítulo de una historia de corrupción y abuso de poder que vivió México durante más de 30 años.

"Aún resta ver qué hará la defensa, ahora que el exfuncionario fue declarado culpable, es decir, si entrará en algún acuerdo de colaboración para volverse testigo protegido; si México solicitará su extradición para enfrentar los cargos que le imputó la FGR; si enfrentará en Miami la demanda en su contra que sigue vigente o cuál será el escenario por venir", concluyó.