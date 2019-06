Pide OCDE se incluya evaluación de ingreso en leyes secundarias de Reforma Educativa

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llamó al gobierno federal a "que los elementos de calidad no se pierdan" e incorporar métodos de evaluación para la entrega de plazas magisteriales y el ingreso a la docencia.

"Llámenle como quieran, pero al final de cuentas se necesita un instrumento para saber qué tanto conocen los maestros y dónde se puede invertir para seguirlos apoyando para que puedan seguir creciendo y mejorando su práctica escolar", dijo la directora OCDE y Sherpa ante G20, Gabriela Ramos.

Al presentar la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés) 2018, Ramos dijo que uno de los factores más importantes para tener sistemas educativos de calidad es que los maestros sean reclutados y promovidos por mérito, así como premiados por sus resultados en el aula.

"La formación inicial es importantísima pero esta tiene que estar vinculada con un proceso enfocado a mérito para la asignación de las plazas y la carrera magisterial. Nuestro llamado a México es que en la definición de las leyes secundarias de la reforma educativa, es que estos elementos definitorios de los sistemas educativos de calidad, no se pierdan. Si no se recluta a los mejores por medio de mérito y medición del mismo, no podremos avanzar en la construcción de un sistema de calidad", dijo.

Dijo que es muy importante que en las leyes secundarias el enfoque sea recompensar a los mejores maestros puesto que es la "única manera" en que un sistema educativo puede dar resultados.

"La calidad del sistema educativo no puede ser mejor que los maestros que tiene ese sistema. Entonces el tema de saber en dónde están y cuáles son sus necesidades, pues siempre necesitas una herramienta de evaluación, que además nos proporcione información confiable de en dónde se encuentran, qué necesitan y cómo se pueden ir apoyando. Es súper importante en la definición de un sistema educativo de buen desempeño, y nosotros esperaríamos que este sea el mensaje que se transmite".

Agregó que se debe asegurar que haya calidad educativa en cada uno de los niveles de aprendizaje en las escuelas mexicanas; esto es importante para el logro específico de cada nivel escolar y para la construcción del aprendizaje.

"Lo peor del caso es que entre más deficiencias tienes, más vulnerable eres para poder superar dichas deficiencias y es evidente que en países como los nuestros donde ni siquiera tenemos universalidad de la educación a nivel media superior tendríamos que poner mucho énfasis no sólo en la cobertura sino en la calidad".

TALIS es el primer cuestionario internacional que examina la docencia y los entornos de aprendizaje en los centros educativos. El estudio pregunta a docentes y a líderes escolares de secundaria obligatoria acerca de su trabajo, sus centros educativos y sus aulas.