Pide PRI en San Lázaro reducir IEPS a combustibles

El acuerdo impulsado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) podría elevar el precio internacional de petróleo, reducir la presión en las finanzas públicas y dar un respiro financiero para Pemex, pero es previsible también un aumento en el precio de la gasolina y el diesel en México, en detrimento de la economía familiar, alertó el grupo parlamentario del PRI.

Por ello, y para evitar los impactos negativos de la pandemia del coronavirus en la economía nacional y familiar, los legisladores priístas pidieron al gobierno federal que reduzca el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina y el diesel, "en la magnitud necesaria para que el precio de los combustibles no suba".

Además recordaron que aunque aumente el precio de la mezcla mexicana de petróleo, "es posible que no se lleguen a cumplir los supuestos bajo los cuales se construyó el Presupuesto" de 2020, en el que se estimó una plataforma de producción petrolera de 1.9 millones de barriles diarios, que ya no se cumplirá, y un precio promedio de 49 dólares por barril, que aún es incierto.

Por todo ello, el grupo de diputados del PRI instó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a realizar un ajuste al presupuesto.

La bancada reconoció en un comunicado que el acuerdo para reducir la producción de petróleo permitirá mejorar el precio del combustible, mismos que se había desplomado, sin que se haya reducido la producción petrolera nacional de forma significativa.

El gobierno federal rehusó reducir en 400 mil barriles diarios de crudo su producción que es de 1.7 millones de barriles diarios, y aceptó sólo disminuirla en sólo 100 mil barriles, con el aval de Estados Unidos, que aceptó una reducción extra en su producción, en nombre de México.

Por eso el PRI expresó sus dudas sobre el beneficio que México tendrá con el acuerdo para reducir su producción de diaria de barriles de petróleo en relación con Estados Unidos, pues se desconoce "la forma, tiempo y precio al cuál México retribuirá" a ese gobierno los supuestos barriles reducidos.

Incluso el alza de precios inminente tras el acuerdo de la OPEP podría dar más ingresos a nuestro país pero a la vez "podría significar que México adquiera una deuda onerosa e incierta hacia adelante".