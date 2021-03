Pide Save The Children reanudar clases presenciales por deserción de estudiantes

Save The Children, una organización internacional, pidió al gobierno mexicano reanudar las clases presenciales lo antes posible, pues derivado de la pandemia del Covid-19, más de tres millones de niños, niñas y adolescentes han desertado de la escuela en nuestro país.

En un comunicado, la oficina en México de Save The Children alertó que mientras los menores de edad estén lejos de la escuela, hay más posibilidades de que crezca la deserción escolar, el trabajo infantil, el matrimonio infantil y otras formas de abuso.

Por ese motivo, la ONG internacional pidió al gobierno mexicano implementar las medidas sanitarias necesarias para reanudar las clases presenciales lo más pronto que se pueda.

"Save the Children hace un llamado al Estado mexicano para reanudar las clases presenciales lo más pronto posible, bajo un esquema de protección integral, en donde las escuelas cuenten con las condiciones sanitarias adecuadas, con acceso a servicios como agua, saneamiento, drenaje, baños, lavabos y productos de limpieza e higiene básicos", señaló la asociación civil.

Recordó que el 14 de marzo del 2020 se tomó la decisión de que más de 36 millones de estudiantes de Educación Básica y Media Superior dejaran de asistir a sus escuelas, lo cual ha provocado que más de tres millones de jóvenes abandonen sus estudios, es decir, ha habido una reducción del 10 por ciento en la matrícula escolar.

Además de pedir el regreso a las aulas, Save The Children también sugirió que haya un incremento en el presupuesto destinado a las escuelas, con el objetivo de mejorar sus instalaciones y que se tengan todas las medidas de protección contra el Covid-19.

"Es fundamental que el gobierno mexicano realice un incremento en la asignación de recursos públicos destinados a las escuelas, para que la reapertura pueda ser efectiva y segura", estableció.

"Para lograr un regreso seguro es necesario asignar también recursos para mejorar la infraestructura escolar, garantizar la ventilación de salones de clases, construir más aulas, garantizar acceso a servicios de agua y saneamiento, contar con los insumos necesarios para los filtros sanitarios, así como establecer servicios básicos de salud de tal forma que, a través de protocolos de prevención y atención de la Covid-19, se pueda detectar, atender y canalizar a centros de salud locales posibles casos o brotes", expresó Save The Children.

--Afinan regreso a clases presenciales

A un año de que el gobierno federal decidió suspender las clases presenciales para evitar contagios en las escuelas, esta mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que el gobierno de México, el Grupo Asesor Científico y la Secretaría de Educación Pública ya están preparando un plan de reapertura de las instituciones educativas.

El 14 de marzo de 2020, el consejo de la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de la Secretaría de Salud, exactamente hace un año, votó iniciar la suspensión de clases presenciales.

"Ahora, a un año, la apertura de escuelas en México traerá alivio a muchas familias, a los niños les devolverá los beneficios educativos, sociales y de volver a convivir con sus maestros y con sus amigos. Este es un paso vital, importante para México, pero con ciertos riesgos para salir del confinamiento", aseveró el secretario Alcocer Varela.

Con anterioridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador había hecho un llamado para que en Campeche, estado donde se ha registrado una baja importante en los contagios, se reanuden las clases presenciales al término de la Semana Santa, es decir, en los primeros días de abrilSave The Children, una organización internacional, pidió al gobierno mexicano reanudar las clases presenciales lo antes posible, pues derivado de la pandemia del Covid-19, más de tres millones de niños, niñas y adolescentes han desertado de la escuela en nuestro país.

En un comunicado, la oficina en México de Save The Children alertó que mientras los menores de edad estén lejos de la escuela, hay más posibilidades de que crezca la deserción escolar, el trabajo infantil, el matrimonio infantil y otras formas de abuso.

Por ese motivo, la ONG internacional pidió al gobierno mexicano implementar las medidas sanitarias necesarias para reanudar las clases presenciales lo más pronto que se pueda.

"Save the Children hace un llamado al Estado mexicano para reanudar las clases presenciales lo más pronto posible, bajo un esquema de protección integral, en donde las escuelas cuenten con las condiciones sanitarias adecuadas, con acceso a servicios como agua, saneamiento, drenaje, baños, lavabos y productos de limpieza e higiene básicos", señaló la asociación civil.

Recordó que el 14 de marzo del 2020 se tomó la decisión de que más de 36 millones de estudiantes de Educación Básica y Media Superior dejaran de asistir a sus escuelas, lo cual ha provocado que más de tres millones de jóvenes abandonen sus estudios, es decir, ha habido una reducción del 10 por ciento en la matrícula escolar.

Además de pedir el regreso a las aulas, Save The Children también sugirió que haya un incremento en el presupuesto destinado a las escuelas, con el objetivo de mejorar sus instalaciones y que se tengan todas las medidas de protección contra el Covid-19.

"Es fundamental que el gobierno mexicano realice un incremento en la asignación de recursos públicos destinados a las escuelas, para que la reapertura pueda ser efectiva y segura", estableció.

"Para lograr un regreso seguro es necesario asignar también recursos para mejorar la infraestructura escolar, garantizar la ventilación de salones de clases, construir más aulas, garantizar acceso a servicios de agua y saneamiento, contar con los insumos necesarios para los filtros sanitarios, así como establecer servicios básicos de salud de tal forma que, a través de protocolos de prevención y atención de la Covid-19, se pueda detectar, atender y canalizar a centros de salud locales posibles casos o brotes", expresó Save The Children.

--Afinan regreso a clases presenciales

A un año de que el gobierno federal decidió suspender las clases presenciales para evitar contagios en las escuelas, esta mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que el gobierno de México, el Grupo Asesor Científico y la Secretaría de Educación Pública ya están preparando un plan de reapertura de las instituciones educativas.

El 14 de marzo de 2020, el consejo de la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de la Secretaría de Salud, exactamente hace un año, votó iniciar la suspensión de clases presenciales.

"Ahora, a un año, la apertura de escuelas en México traerá alivio a muchas familias, a los niños les devolverá los beneficios educativos, sociales y de volver a convivir con sus maestros y con sus amigos. Este es un paso vital, importante para México, pero con ciertos riesgos para salir del confinamiento", aseveró el secretario Alcocer Varela.

Con anterioridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador había hecho un llamado para que en Campeche, estado donde se ha registrado una baja importante en los contagios, se reanuden las clases presenciales al término de la Semana Santa, es decir, en los primeros días de abril.