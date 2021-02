Pide senadora no descalificar testimonio de víctimas de Félix Salgado

La senadora morenista por Guanajuato, Martha Lucía Micher Camarena, exigió a su partido que revise a fondo sus procesos de selección para garantizar que no haya ninguna duda sobre la conducta de los candidatos y candidatas que postule Morena. También pidió a su partido que no descalifique a priori los testimonios de las víctimas de violación, y que cumpla con el principio del gobierno de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir, no traicionar.

En una carta que dirigió esta noche a las Comisiones Nacionales de Honestidad y Justicia y de Elecciones, al presidente nacional Mario Delgado, a la secretaria General Citlalli Hernández y al candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, Micher Camarena se refirió a las denuncias por violación en contra de este último.

Denuncias que en las últimas semanas han generado protestas de mujeres y organizaciones feministas en todo el país, así como fuertes críticas, para exigirle al partido y al gobierno federal retirar el respaldo y la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

"En estos momentos de recrudecimiento de la violencia contra las mujeres a lo largo y ancho del país, resulta indispensable que como instituto político se revise a fondo el proceso de selección de candidatas y candidatos, para evitar que sobre las y los candidatos pese cualquier atisbo de duda o de cuestionamiento sobre su conducta", demandó la legisladora.

En la misiva, dijo que como senadora de la República, feminista, mujer, activista de izquierda y defensora de los derechos humanos de las niñas y las mujeres de México consideró pertinente enviar esta comunicación a los órganos directivos de MORENA, así como al propio precandidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio con relación a las denuncias de violencia de género y violencia sexual, que existen en su contra.

Hoy, en conferencia de prensa, el líder de su bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, se negó nuevamente a hablar o fijar una postura sobre el tema.

Señaló que "sin ánimo de prejuzgar, o de omitir el principio de presunción de inocencia" la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos reconocida internacionalmente, y como tal tiene que prevenirse, atenderse y sancionarse.

El político morenista ha sido acusado en dos ocasiones de violación: a una adolescente en 1998 y a una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero, en 2006 cuando Salgado Macedonio era su director editorial.

Micher Camarena pidió no descalificar a priori el testimonio de sus víctimas.

"El testimonio de mujeres víctimas de violencia sexual resultan ser la base para la intervención de las instituciones. No se puede descalificar a priori su veracidad pues su palabra es el principio de la actuación justa".

Destacó que si bien el papel de las instituciones de procuración e impartición de justicia es actuar y resolver las denuncias de las víctimas, Morena como instituto político que tiene como principio el pleno respeto a los derechos humanos, "debe escuchar a la sociedad y fundamentalmente a las víctimas, analizar si las denuncias y elementos presentados repercuten en la autoridad moral y en la ética de candidatos y candidatas, así como en la confianza y credibilidad que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en el proyecto político de Morena".

Hizo un exhorto a la Comisión de Honestidad y Justicia, a la Comisión Nacional de Elecciones, al Comité Nacional de Morena y al propio Félix Salgado Macedonio, para que reflexionen de manera exhaustiva esta situación.

"Para que se decida lo mejor para la ciudadanía, para las y los guerrerenses y para México, priorizando los principios que nos rigen en la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar".