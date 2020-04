Piden a AMLO analizar la extinción de fideicomisos culturales

Investigadores, artistas, creadores y gestores se unen para solicitarle a través de una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador que reflexione sobre la extinción de fideicomisos, tras el decreto publicado el 2 de abril en el Diario Oficial de la Federación.

"La comunidades de la ciencia y la cultura estamos muy inquietos desde que se anunció este decreto que es muy ambiguo, no sabemos exactamente qué fideicomisos se van a tocar ni de cuánto será el monto final de los dineros que van a desaparecer. Nos extraña que el Presidente no dijera que el dinero se usará concretamente para paliar la pandemia, cosa que en alguna medida nos parecería justa y necesaria y estaríamos resignados", declara María Minera, quien participó en la elaboración del documento.

La extinción de fideicomisos, dice la crítica de arte, no afectaría únicamente al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), también se afectaría a áreas de ciencia, de las que se recaudarían aproximadamente 22 mil millones de pesos.

Ante la falta de la claridad desde la publicación del decreto el jueves pasado, comenzaron a reunirse investigadores y creadores. Hasta el momento, el documento ha sido firmado por 600 personalidades.

"Los fondos y fideicomisos no se usan, como se ha dicho de una manera opaca y corrupta, sino todo lo contrario, son fondos de ahorro que se usan de manera puntal para proyectos en concreto que ya están en desarrollo. No es justo que el dinero de la cultura y de la ciencia sea visto como algo que puede ser prescindible en un momento como este y más cuando sabemos que el conocimiento científico es de las cosas que nos pondrán a salvo", sostiene Minera.

En el proceso para la redacción del documento también participó la curadora Ixel Rion, quien señala, con el decreto también podrían verse afectados fideicomisos destinados al apoyo del cine: "El cine mexicano sufrió durante muchos años rezago terrible. Que se acaben estos fideicomisos es algo terrible. Por qué en este momento cuando se requiere unidad dejar de lado a la comunidad, por qué esa actitud", cuestiona.

Ambas coinciden que ante el momento de incertidumbre de no saber cuáles serán los fideicomisos que desaparecerán, integrantes de las comunidades científica y cultural han decidido sumarse a la iniciativa.

Entre los firmantes se encuentran Graciela Iturbide, Vicente Rojo, Juan Villoro, Antonio Lazcano, Néstor García Canclini, Mario Lavista, Bárbara Jacobs, Teresa Margolles, Magali Lara, Irene Azuela, Hugo Hiriart, Luis Felipe Fabre, Daniel Lezama, Abraham Cruzvillegas, Raymundo Mier, Julián Herbert, Claudia Lavista y Maya Goded, por mencionar algunos.

"La comunidad cultural no sólo está inquieta ante la posible desaparición del Fonca, sino que muy decepcionada porque no es la primera vez en este sexenio del que sólo llevamos año y medio que tenemos que salir a defenderlo. Hace poco más de un año tuvimos que entrar a discusión con autoridades del Fonca que quería recortar y cambiar las reglas de esta instancia", sentencia María Minera.