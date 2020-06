Piden a AMLO dar disculpas por dichos de Conapred

La diputada morenista, Lorena Villavicencio, pidió al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador reconsiderar y ofrecer una disculpa por sus declaraciones de este miércoles, en las que no sólo aseguró desconocer al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) sino que minimizó su labor.

Eso no sólo daña a la institución, "sino también el recuerdo y buen nombre de todos aquéllos que lucharon por prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y que promovieron la igualdad de oportunidades y de trato" como el extinto Gilberto Rincón Gallardo, "luchador incansable y reconocido líder histórico de la izquierda en México".

Villavicencio, coordinadora de la subcomisión de atención a Feminicidios de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aseveró que el Conapred no debe desaparecer pues es una de las instituciones producto de la lucha social.

Pero también defendió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ante el recorte operativo del 75% de su presupuesto para gasto corriente, lo que podría llevar a su desaparición.

Hoy, más de 7 mil 200 víctimas son atendidas en los Centros de Atención Integral de CEAV en todo el país y si se cancelan dejarán de contar con la atención médica, psicológica, social y orientación jurídica, además de que se impedirá a las víctimas acceder a una compensación.

La extinción de esa Comisión desaparecería el Registro de las víctimas para acceder a una reparación de daño (Reanvi), misma que atiende más de 500 solicitudes por día.

Villavicencio Ayala advirtió además que sin la Comisión quedarían pendientes "mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, entre otras, y asuntos como Ayotzinapa, la Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, la guardería ABC, Tlatlaya, Casino Royale".

Por eso llamó a defender la permanencia de Conapred y el CEAV , "creados para la defensa de los más vulnerables, garantizando su protección y respeto a sus derechos humanos".