Piden a AMLO redireccionar recursos de Probeis

Al denunciar que el béisbol no es prioridad para nadie durante la pandemia que se vive en el páis, el diputado local del PAN, Jorge Triana Tena, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a reaccionar y redireccionar los 350 millones de pesos destinados para Probeis para este 2020, y destinarlos en contra del coronavirus.

"No hay dinero para medicamentos, pero sí para el béisbol; bajó el presupuesto para mujeres, pero sí hay dinero para el béisbol; desaparecieron organismos gubernamentales, pero el béisbol sigue; bajaron el sueldo de servidores públicos que son los que están más explotados, pero no al béisbol", acusó el panista.

Triana Tena lamentó que mantener viva esa oficina de Probeis, "es escupirle en la cara" a las 90 millones de personas que apenas y pueden juntar dinero para comprar su canasta básica o para las dos millones de personas que han perdido su empleo.

Sostuvo que México está en medio de una crisis sanitaria y se avecina un caos económico, que dejará 20 millones de familias pobres más cuando termine este sexenio.

"Y los números siguen y siguen bajando, porque la pandemia sí está arrasando con el mundo y nosotros no estamos tomando las medidas contracíclicas; es decir, darle incentivos fiscales a las empresas que lo necesitan para salvarse, cuidar los empleos y generar riqueza", enfatizó.

Añadió que Probeis no tiene el objetivo de crear cuadros atléticos, sino llevar a las grandes ligas a 70 peloteros, labor que le corresponde a la CONADE en coordinación con la Federación Mexicana de Béisbol, no al presidente.

"Somos, vergonzosamente, el único país en el mundo con oficina para una disciplina al gusto del presidente. Es necesario que tome conciencia del importante cargo que representa. El país no está a su capricho", exigió el legislador.

Insistió que ese dinero destinado al deporte favorito de López Obrador, tendría mayor utilidad al invertirlo en medicamentos para clínicas oncológicas, para lograr la canasta básica en familias mexicanas o para generar empleo y un verdadero bienestar.

Sin embargo, vano ha resultado su esfuerzo para hacer entrar en razón tanto al jefe del Ejecutivo como a su partido, pues los diputados locales de Morena rechazaron el punto de acuerdo que presentó Triana Tena el jueves pasado.

"Estos legisladores, estos representantes populares que fueron elegidos por los capitalinos para buscar su beneficio, sólo están para hacer comparsa a los caprichos del Presidente. Dejan en claro que el béisbol es más importante que la salud de niños con cáncer o recuperar los empleos perdidos por la pandemia", acusó.