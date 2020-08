Piden a Colegios privados en el Edomex facilidades de pago a padres de familia

A no aumentar cuotas, diferir el pago de inscripción hasta en tres pagos y distribuir a 12 meses en lugar de 10 meses el pago de mensualidades, convocó el presidente municipal Enrique Vargas del Villar a los propietarios de colegios privados que operan en este municipio.

Huixquilucan concentra la operación de 68 escuelas privadas de alto estrato, que operan especialmente en la zona de la avenida Jesús del Monte y en fraccionamientos residenciales como Lomas Anáhuac.

Al impulsar "Decálogo para la solidaridad de escuelas particulares con las familias mexicanas por la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes", Vargas del Villar afirmó que busca construir opciones para apoyar la educación.

El ayuntamiento de Huixquilucan, afirmó el alcalde "será solidario y corresponsable en la búsqueda de soluciones y apoyos para las escuelas privadas asentadas en el municipio", especialmente durante esta pandemia por Covid-19, que ha llevado a muchas familias a vivir una situación de quebranto económico.

"Este decálogo plantea que las instituciones tengan opciones y planes de pago para las familias con atrasos en la cobertura de inscripciones y/o colegiaturas durante la pandemia; distribuir a lo largo de 12 meses el pago de colegiaturas y no en 10, como generalmente se estipula el cobro y permitir que lo puedan hacer sin recargos durante todo el mes", indicó el presidente municipal.

También busca "brindar oportunidad para que los padres que no han cubierto el pago de inscripción puedan realizarlo en 2 o 3 exhibiciones; realizar un esfuerzo y ahorros para que, en la medida de lo posible, no aumenten las cuotas durante este año".

"Además de otorgar, beneficios de descuento adicional para las familias que tienen más de una hija o hijo inscritos en la misma escuela; ofrecer, en caso de que existan las condiciones financieras internas para hacerlo, descuento en el pago de colegiaturas durante la etapa de educación virtual y a distancia", señaló Vargas del Villar.

El documento "también considera flexibilizar las políticas de uniforme y promover el reciclamiento de útiles y libros cuando se reanuden las clases presenciales; reducir las cuotas de transporte y de talleres extracurriculares", afirmó.

Conminó a los propietarios de colegios privados analizar el préstamo de equipos de cómputo, propiedad de la escuela, para las niñas, niños y adolescentes que carezcan de esta herramienta tecnológica y se integren correctamente a los procesos de educación a distancia, con el compromiso familiar de regresarlo en buenas condiciones; además de mantener el seguro de orfandad en las escuelas que lo manejen.

El gobierno municipal sumará a estas estrategias de apoyo solidario, un directorio de profesores y maestros, con el personal docente que deje de prestar servicio en estos planteles, para que pueda ser consultado por padres de familia de Huixquilucan y de todo el estado de México que consideren la contratación de educadores particulares.

Al personal no docente que tampoco pueda seguir laborando dentro de las escuelas privadas, se les compartirán las vacantes que tengan las empresas del municipio.

El edil de Huixquilucan reiteró que en todo momento tendrá la apertura para platicar con dueños, directores o rectores de instituciones privadas y ser corresponsable en el apoyo a sus planteles.