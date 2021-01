Piden a establecimientos vender cerveza "al tiempo" en Sonora

Ante las peticiones realizadas por gobiernos municipales para que se declare "Ley Seca" por el aumento de casos de Covid-19, la Dirección General de Bebidas Alcohólicas del estado solicitó a los permisionarios vender cerveza al tiempo y sin hielo.

La titular de la dependencia, Zaira Fernández Morales, emitió una circular donde pide a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas que se sumen a la causa del 14 al 24 de enero.

"Derivado de las múltiples peticiones hechas por municipios del Estado, en el sentido de que se declare 'Ley Seca', tomando en consideración las acciones del Gobierno inherentes a mitigar la pandemia del Covid-19".

Esto, "ya que nos encontramos en una fatídica fase donde se ha disparado el número de contagios, es por ello que se solicita a los giros donde se expenden bebidas alcohólicas en envase cerrado tales como Agencias Distribuidoras, Expendio, Boutique de Cervezas Artesanal, Tienda de Autoservicio, Departamental o Abarrotes que cuentan con licencia de alcohol expedida por el Gobierno del Estado para que se sumen a la causa para detener esta contingencia".

"Por tal, se les invita a vender la cerveza al tiempo, es decir, no helada y sin hielo, los días 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 de enero del 2021, ya que con ello contribuiremos al no consumo inmediato y en gran medida evita los altos índices de contagios", dice la circular.

Municipios buscaban controlar reuniones

El ayuntamiento de Ures ya había declarado Ley Seca de jueves a domingo y toque de queda, para contener los contagios por Covid-19, sin embargo acató la disposición de la dirección de alcoholes.

"Por instrucción de la Dirección General de Bebidas Alcohólicas no podemos suspender totalmente la venta de alcohol pero si vamos a reducir el horario de 8:00 a 18.00 horas de lunes a domingo y a la persona que se sorprenda ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública será sancionada conforme a la ley", anunció.

El municipio de Etchojoa informó que se permitirá venta de cerveza de lunes a jueves solo hasta las 20:00 horas, de viernes a domingo hasta las 18:00 horas.

Otros municipios como el de Guaymas, ya habían solicitado la "Ley Seca" y anunciado medidas, pero no fue aprobada.