Piden a funcionarios electorales donar 50% de su salario por Covid-19

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar a altos funcionarios electorales y que le respondan al pueblo de México en esta contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad Covid-19, mediante la donación del 50% de su salario.

A través del diputado Alejandro Viedma Velázquez, dijo que si hubiera voluntad de los funcionarios electorales se lograría una bolsa de 5 millones 803 mil pesos.

"Si desde la función electoral se apoyase a esta causa tal y como otros actores políticos lo han hecho, al donar por lo menos la mitad del salario de tres meses que perciben los altos funcionarios, se reintegrarían 5 millones 803 mil 876 de pesos a la Tesorería de la Federación y 28 millones 536 mil 444 de pesos a las Tesorerías de cada Entidad Federativa, que serían recursos efectivos utilizables en material médico o apoyos económicos para las personas que viven 'al día' o destinables a proyectos de rescate de pequeñas y medianas empresas", puntualizó.

El legislador señaló la importancia de considerar que la base económica que sostiene al país no es la de las grandes empresas o personas que pueden resguardarse en casa al amparo de sus ahorros o su condición económica desahogada.

"El soporte de este país está en la economía informal, en las pequeñas y medianas empresas, cuya actividad depende del flujo diario general de la economía", expresó.

Viedma Velázquez expresó que aunque se han emprendido acciones extraordinarias como utilizar todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado; adquirir todo tipo de bienes y servicios que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia; la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, entre otras, los esfuerzos deben multiplicarse.

En ese sentido puntualizó que el exhorto es para los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los Organismos Públicos Locales Electorales y de los Tribunales Electorales Locales de cada estado, a fin de que respalden al pueblo mexicano durante las medidas de contención, prevención y atención de la pandemia del Covid-19.

"En este momento se delinean horizontes que perfilan una crisis de dimensiones sanitarias, financieras, económicas, sociales y culturales. [...] Es momento de tomar decisiones ponderando el bien común y la protección de la mayor cantidad de personas posibles", expresó.

--Donación de la dieta

En tanto, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) presentó una iniciativa en la que propone la modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados para que sea posible la donación libre de la dieta que perciben los diputados, durante emergencias y desastres de cualquier índole, nacional o local.

"Con esta iniciativa se busca que haya reconocimiento y flexibilidad a quienes deseen libremente donar parte o la totalidad de su dieta, dependiendo de la situación particular de cada legislador donante", expresó el diputado de Morena.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, el artículo 3 señala que la remuneración que reciben los legisladores por su labor pose carácter de irrenunciable, por lo que se busca, con esta modificación la posibilidad de que la dieta sea donada parcialmente o en su totalidad.

El diputado federal por el estado de Chiapas puntualizó que la iniciativa sólo reformará el Reglamento de la Cámara de Diputados para no invadir el reglamento de la Cámara de Senadores, de igual manera proteger la libre voluntad de donación de cada legislador.

"Se ratifica el principio de donación como un acto de voluntad libre de cada legislador, en la forma, destino y proporción que libremente decida, garantizando que no haya presionar indebidas", expresó.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz comentó que, si bien su propuesta no es novedosa, pues cada vez que la ciudadanía ha requerido el apoyo por diversas circunstancias de emergencia, los diputados han encontrado las vías para auxiliar a los ciudadanos, la diferencia recae en que ahora podrán realizar las donaciones apoyados desde un marco normativo.

"Se propone un modelo flexible de donación que, en forma no excluyente, permita se pueda realizar en forma individual, por grupo parlamentario, entre grupos parlamentarios, o bien que todas las fuerzas políticas en unidad participen", manifestó.