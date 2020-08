Piden a la Corte no blindar a "El Bronco" contra sanción

El senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, advirtió que el proyecto de resolución que presentará el próximo miércoles el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pretende blindar "a toda costa" al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, para que no sea sancionado por el Congreso local, pese a los desvíos de recursos para la obtención de las "broncofirmas".

Por lo anterior, advirtió García Sepúlveda, de ser aprobado en esos términos el proyecto de González Alcántara, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estará enviando un muy mal mensaje a los contendientes del proceso electoral de 2021, en el sentido de que pueden corromper las leyes electorales sin ninguna consecuencia.

"El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, plantea invalidar el trabajo, el esfuerzo y no solamente la sanción contra El Bronco, sino además pretende entrometerse en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya es verdad legal", afirmó el senador de MC.

Agregó que después de dos años y medio de que ocurrieron las irregularidades por parte de Jaime Rodríguez y el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, para la obtención de las firmas que permitieron a "El Bronco" ser candidato presidencial independiente en 2018, Nuevo León exige justicia, pero con la sentencia que se pretende votar el miércoles en la Primera Sala de la SCJN, se trata de blindar a toda costa a Rodríguez Calderón, porque lo deja en un limbo, ya que no dice cómo, ni cuándo, ni qué tiene que hacer el Congreso del estado para dar cumplimiento a la resolución del TEPJF que ordenó sancionar al mandatario estatal.

Agregó García Sepúlveda que el ministro ponente González Alcántara simplemente asienta: "las reglas de la sanción y la sentencia, son ambiguas, son inválidas", y estas inconsistencias graves "podrían opacar el proceso electoral de 2021".

Al respecto argumentó que esta es la primera vez que se decreta la infracción dolosa y grave de un gobernador y no debe quedar impune.

Además expresó, puesto que el ministro ponente señala que el Congreso creó una ley privativa contra Jaime Rodríguez Calderón, entonces el asunto lo debe ver el pleno de la SCJN, no la Primera Sala, porque es el pleno el que puede revisar leyes y normas generales.

García Sepúlveda comentó que otra inconsistencia grave que tiene el proyecto es que se asegura que el asunto no es de materia electoral, ante lo cual preguntó: ¿usar y desviar personal y comprar facturas para comprar firma y comprar el voto, cuya sanción determinó el TEPJF, no es electoral?, ¿entonces qué es?.

Por ello, reiteró, si no hay una definición al respecto, debe el pleno del Suprema Corte entrar a ver este asunto para dejar un precedente de justicia, porque estamos a diez meses la elección más grande en la historia de México.