Piden a la OMS declarar emergencia sanitaria por falta de medicamento

Papás de niños con cáncer y trasplantados, mujeres con cáncer de mama y pacientes con VIH acudieron a las oficinas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México para solicitar a la comunidad internacional que se declare en el país una "emergencia sanitaria por falta de medicamentos especializados para tratar enfermedades crónicas".

Con un oficio dirigido a Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretario general de la OMS y al representante del organismo internacional en nuestro país, Cristian Roberto Morales Fuhrimann, los manifestantes también piden apoyo de las siete naciones consideradas potencias mundiales y al Vaticano para que no haya desabasto de fármacos en México.

"Pedimos que se solicite la ayuda de la comunidad internacional para conseguir este tipo de medicamentos y que estos puedan llegar a los hospitales del país y a los niños para que reciban sus tratamientos, hay riesgo de recaída y muerte, tal como lo señala la literatura médica internacional", leyó Israel Rivas papá de un paciente.

El padre de familia comentó que en México existe desabasto de medicamentos especializados desde hace casi dos años y a la fecha no han tenido una respuesta favorable por parte del gobierno federal.

"Ante su incapacidad para resolver esta crisis de salud provocada por no haber realizado en tiempo y forma los trámites para el encargo de la fabricación de dichos medicamentos, pedimos ayuda internacional y que se declare la existencia de una emergencia sanitaria en México por la falta de medicamentos especializados para tratar enfermedades crónicas y así fluya más rápido la ayuda humanitaria internacional a nuestro país".