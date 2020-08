Piden a López-Gatell que recomiende a AMLO usar cubrebocas

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, pidió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que predique con el ejemplo y recomiende al presidente Andrés Manuel López Obrador que utilice el cubrebocas.

Cuestionado sobre que López-Gatell "volvió a justificar el no uso del cubrebocas" por parte de López Obrador, Manuel de la O respondió: "yo le digo al doctor López-Gatell que como médico tiene que predicar con el ejemplo, ya se lo dije en persona, hay mucha información" sobre la utilidad del accesorio.

"Imagínense si yo fumo y le digo a mis pacientes que no fumen, con qué cara les digo, si yo no lo hago; como médico y servidor público tengo que poner el ejemplo", agregó.

Señaló que López-Gatell es un gran médico, pero "tiene que predicar con el ejemplo y decirle al presidente, 'póngase el cubrebocas' como yo le digo al gobernador (Jaime Rodríguez Calderón), y me hace caso".

Por otro lado, Manuel de la O hizo la presentación de una estrategia con tres líneas de acción que se pondrá en marcha el próximo lunes, para tratar de disminuir la transmisión de Covid-19 que ha colocado a Nuevo León en situación difícil por las altas cifras de defunciones y nuevos casos diarios de la enfermedad viral durante julio.

La última semana se registró un promedio de 31 decesos diarios, cuando el indicador estatal del Semáforo Epidemiológico establece que más de 15 defunciones indican riesgo máximo y el semáforo está en rojo, asimismo, más de 250 contagios diarios es riesgo máximo, y en la última semana el promedio diario fue de 686 casos.

Ante la ocupación de camas para pacientes Covid y de terapia intensiva para pacientes graves, Manuel de la O comentó que según el reporte de este sábado, hay 520 pacientes graves que están intubados, al tiempo que son 559 las camas para terapia intensiva, con lo que sólo 39 estarían disponibles.

Pero además el total de pacientes internados en hospitales públicos y privados es de mil 488 personas, mientras el total de camas existentes es de dos mil 156, de las cuales mil 597 son censables.

La estrategia para bajar los contagios, defunciones y la presión al sistema de salud estatal que, además señaló De la O, recibe muchos pacientes de otros estados, atraídos por buena atención que se brinda en la entidad, consiste en establecer atención personalizada vía Zoom, las 24 horas del día de los siete días de la semana, para evitar que se compliquen y enviarlos a tiempo a un hospital.

En otra línea de acción trabajarán 40 médicos con teléfonos celulares para estar al pendiente, día y noche, y recibir y consultar a los pacientes desde cualquier lugar de Nuevo León, mediante videollamadas. La atención médica teléfono se recibirá marcando al teléfono 81-81-30 00 00.

Y la tercera línea de acción es dar acompañamiento a personas que hayan sido dados de alta, a fin de cuidar su evolución y evitar que recaigan y vuelvan a ser hospitalizados. Además, servirá para ubicar a pacientes con alta vulnerabilidad por padecer enfermedades previas.