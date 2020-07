Piden a Salud mejorar datos sobre la enfermedad

Especialistas consideraron que la Secretaría de Salud (Ssa) debe mejorar la información que brinda a la población sobre el virus, reforzar los mensajes relacionados con las medidas de higiene y encontrar un punto de equilibrio entre el aspecto económico y el sanitario, tras el señalamiento de la OMS de que algunos países, entre ellos México, realizaron sus desconfinamientos en medio de un alza de casos por Covid-19.

Alejandro Macías, infectólogo e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de Covid-19, mencionó que el nuevo virus ha significado un reto para el mundo y que se volverá a la normalidad, pero no a la que conocíamos, por lo que las autoridades sanitarias deben guiar a la población a fin de evitar contagios y el colapso del sistema nacional de salud.

"A esta enfermedad hay que atacarla como una guerra, con ecuanimidad, hay que seguir las estrategias dictadas por la autoridad, todos debemos escuchar, será el gobierno quien determine el paso con el que tengamos que salir, pero si nos dan indicaciones de mantener distanciamiento social o una cuarentena, aunque nos parezca exagerado, no lo es, en todo momento la autoridad debe guiarnos".

Mike Ryan, director Ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias mencionó este viernes que "la reapertura a ciegas, sin tener en cuenta los datos, podría llevar a situaciones que nadie quiere".

Al respecto, Macías Hernández mencionó que no puede ocurrir un desconfinamiento súbito ni generalizado, por lo que es importante que tanto autoridades federales como locales dicten las actividades que se pueden realizar y con ello evitar rebrotes.

"El desconfinamiento tiene que ser paulatino, cuidadoso y regionalizado, los gobiernos regionales y locales van a tener que dictar las actividades que se pueden hacer para volver a una relativa normalidad y también, como sociedad, debemos acostumbrarnos a mantener la guardia alta porque cuando parezca que vencimos a este virus, puede volver mientras no haya vacuna".

A parecer de Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el semáforo epidemiológico es confuso, por lo que el desconfinamiento no se ha realizado de manera paulatina ni ordenada. Llamó a las autoridades a mejorar la información sobre el coronavirus y cómo la comunican masivamente.

"La reapertura es confusa, se emitieron lineamientos con cuatro indicadores que luego fueron modificados, aunque en la Ciudad de México ha habido descenso de casos y muertes, eso no garantiza que sea seguro salir. Las conferencias son cada vez más confusas, se dan cifras en términos de tasas en lugar de números absolutos y eso genera que la gente piense que ya puede salir a la calle, hay que mejorar la calidad de la comunicación".

Destacó que México cuenta con una elevada cifra de personas en situación de pobreza, motivo por el cual no pueden permanecer en casa, por lo que una solución que evite poner a esta población en riesgo es brindarle apoyos económicos.