Piden a SCT informe sobre el accidente aéreo de Martha Erika Alonso

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que expida un informe público al Poder Legislativo sobre los avances del desplome aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle.

El punto de acuerdo propuesto por el Partido Acción Nacional (PAN), señala que la solicitud del informe es con la intención de acabar con las especulaciones que generan incertidumbre y dudas, del accidente aéreo del pasado 24 de diciembre de 2018.

La diputada panista, Verónica Sobrado, señaló que a casi siete meses del suceso, se sigue sin conocer realmente lo que pasó, razón por la cual se hace un exhorto al gobierno federal para que a través de la SCT, dé a conocer a la opinión pública los resultados de la investigación.

Desde la tribuna, lamentó que no se tenga respuesta sobre lo acontecido, pues se sigue sin conocer la información completa de lo que realmente sucedió, qué fue lo que originó el desplome aéreo, cuando la dependencia declaró que no se han detectado daños previos a la caída en los componentes internos de la aeronave.

"Aún no tenemos esas respuestas que nos permitan conocer la verdad. Las autoridades federales, han reconocido que se trató de una caída inusual. Que no había reporte previo de falla en el helicóptero. Que los pilotos eran ampliamente experimentados. Que era un plan de vuelo de rutina. Que las condiciones climatológicas eran correctas.

Han sido las mismas autoridades quienes han declarado en repetidas ocasiones que no se registraron fallas técnicas en el helicóptero. Ante ese suceso, es imprescindible transparentar todo el proceso", insistió.

Sobrado dejó en claro que en el PAN seguirán pendientes de que se dé a conocer el informe final, ya que no se trata de un accidente menor, ni de un accidente más, pues es un hecho que afectó a Puebla y al país.