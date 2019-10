Piden a Senado considerar aumento de impuestos a bebidas alcohólicas

El académico de la Universidad Anáhuac, Arturo Cervantes Trejo, llamó a los senadores a considerar las recomendaciones internacionales, en la discusión de la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos, para reducir el consumo de alcohol en los jóvenes vía la aplicación de impuestos.

En entrevista con Notimex, el especialista consideró prudente guiarse por esas sugerencias, porque así disminuyen su consumo y, con ello, muchos riesgos para la salud pública.

Lo anterior, luego de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó recientemente la miscelánea fiscal para 2020, cuyo proceso consideraba un gravamen a bebidas azucaradas, comida chatarra, bebidas alcohólicas y cigarros a partir del 1 de enero, para recaudar entre 30 mil y 46 mil millones de pesos.

Sin embargo, la mayoría de los diputados votó en contra de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y después se envió al Senado para su discusión.

Para Arturo Cervantes Trejo, experto en materia, los recursos obtenidos de los impuestos son indispensables para impulsar programas de prevención, como lo han hecho muchos otros países.

Opinó que la industria no quiere un gravamen a la cerveza por su bajo contenido alcohólico, sin embargo, es lo más consumido por los mexicanos.

Solo el costo de atender la cirrosis hepática es superior a 230 mil millones de pesos al año, es decir, siete veces lo que se obtiene por el ingreso del impuesto a las bebidas alcohólicas, alertó.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas, el grado de informalidad de la industria de bebidas alcohólica es muy alto, lo que impacta en el fisco, la economía, el Estado de derecho y la salud.

El 75.8 por ciento de la población consume cerveza, pero tiene una menor tasa impositiva en relación con otras bebidas alcohólicas; mientras que a los licores y vinos -que representan 23.7 por ciento del consumo total- se les cobra una tasa más alta, y al no aplicar mayores impuestos a las bebidas alcohólicas, las transnacionales resultarán las ganadoras de la decisión de los diputados.

"Las ganadoras de que haya un descontrol en el tema de las bebidas alcohólicas son las empresas trasnacionales", enfatizó el profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac.

En ese sentido, resaltó que "mientras la política pública no se informe por la ciencia y no se apliquen las mejores prácticas de salud pública, no vamos a avanzar mucho, vamos a dar vueltas en círculos".