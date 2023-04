Piden a Senado frenar campañas misóginas entre "corcholatas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Colectivos de feministas y diputadas locales solicitaron a senadores exhortar a las llamadas "corcholatas" presidenciales a frenar la violencia de género en la campaña interna por la candidatura de Morena y exigieron al INE y al TEPJF intervenir para no seguir alentando el machismo y la misoginia electorera.

Después de una reunión con senadores, expusieron el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien, aseguran, con los espectaculares de la revista "Líder México" que se han colocado en todo el país, donde aparece en primer plano denigrando la figura de Claudia Sheinbaum quien aparece "dolosamente desfavorable, con vestimenta muy informal y semblante poco adecuado".

Las integrantes del Colectivo 50+1 entregaron un documento donde se expone que la campaña que impulsa al titular de Gobernación revive el dicho machista y anacrónico de que "detrás de un gran hombre, hay una gran mujer", denigrando a todas las mujeres.

Aseguraron que los espectaculares son promovidos en todo el país por la revista "Líder México", propiedad del empresario tabasqueño Fernando Padilla Farfán, quien es un conocido operador y amigo del titular de la política interna.

La activista Diana Luz Vásquez, promotora de la Ley Sabina, consideró que este tipo de promoción por parte de una de las "corcholatas" presidenciales es claramente una violencia política de género, tiene un mensaje implícito de colocar a las mujeres detrás, de menospreciar no sólo a su adversaria, sino a todas en el país como lo hace recurrentemente quien gobierna en Palacio Nacional.

Dijo que al margen con simpatizar o no con Claudia Sheinbaum, se trata de una desafortunada campaña de marketing con un claro mensaje machista que en nada abona a la equidad, de colocarnos en un terreno de inferioridad. "Esto no es un tema electoral, ni siquiera de simpatizar con Morena o con la oposición sino de frenar cualquier campaña misógina de donde venga".

Al respecto la diputada local por el estado de Oaxaca, Marina Benítez Tiburcio, indicó en entrevista que los colectivos feministas, así como las legisladoras y presidentas municipales, alistan la presentación de una denuncia formal por violencia política de género ante las instancias correspondientes.

La Colectiva 50+1 que expresó: "En el México de la consolidación de la igualdad sustantiva y de la paridad, y al margen de consideraciones políticas o ideológicas, la Colectiva Nacional 50+1 condena las campañas que, buscando promover la figura de aspirantes hombres, denigran abiertamente a las mujeres aspirantes, candidatas y/o funcionarias públicas, con las cuales expresamos nuestra sororidad".