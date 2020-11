Piden agilizar identificación de cuerpos encontrados en fosas

El colectivo "A tu Encuentro" de familiares de personas desaparecidas pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilizar los procesos para la identificación de "más de cien cuerpos" que en las últimas semanas han sido exhumados de fosas clandestinas en Salvatierra, Cortazar, Irapuato y Uriangato.

En una manifestación exigieron al fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, apertura al diálogo con las personas que buscan a sus seres queridos, por el derecho que tienen a tenerlos de vuelta en sus casas.

Este domingo "A tu encuentro" conmemoró su primer año de creación con una marcha que culminó en el exterior de las oficinas regionales de la Fiscalía. En la protesta hicieron el pase de lista de decenas de hombres y mujeres de los que se desconoce su paradero.

"Queremos llamar la atención del fiscal por todas las personas que han sido encontradas en fosas, más de cien cuerpos que no han sido identificados, por esas personas que merecen regresar con sus familias, porque sus familias merecen saber dónde están", expresaron durante la protesta.

Destacaron la necesidad de estar en comunicación con el abogado del estado, y que muestre voluntad para atender las demandas de las víctimas, quienes le han pedido la instalación de una mesa para la identificación de los cuerpos humanos que han sacado de las fosas.

Mencionaron que deben mejorarse los procedimientos para la toma de muestras de ADN, y que los cuerpos o restos de personas no tengan que permanecer por semanas o meses en el Servicio Médico Forense.

El colectivo mencionó que se han sumado las voces de familias de Celaya, Salamanca , Silao, Pénjamo y Abasolo para la búsqueda de hombres y mujeres de diversas edades, de las que no se saben dónde están.

"¡Vivos se los llevaron!, ¡vivos los queremos!", repitieron.