Piden al Colmex oponerse a cambios en Estatuto del CIDE

Alumnos y exalumnos de El Colegio de México (Colmex) piden a Silvia Giorguli, presidenta de esa institución, que se oponga a las propuestas para reformar el Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que pretende realizar María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante una reunión programada para este lunes 24.

"Le hacemos un llamado para que, en su calidad de integrante de la Asamblea General de Asociados, se oponga a la propuesta de reforma, respalde a la comunidad académica del CIDE para que no se cometa esta ilegalidad, y defienda la autonomía de las instituciones de educación superior consagrada en nuestra constitución", se lee en la "Carta de alumnos y egresados del Colmex a la Dra. Giorguli sobre la situación del CIDE".

La reunión del lunes será el segundo intento de Álvarez-Buylla para modificar el Estatuto General del CIDE. El primer intento fue el pasado 14 de enero, pues a través de un oficio con fecha del 7 de enero y firmado por José Alejandro Díaz Méndez, titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del Conacyt, se leía que "por instrucciones" de Álvarez-Buylla, "tengo el agrado de convocarlos a la Primera Sesión Extraordinaria 2022, de la mencionada Asamblea General de Asociados".

El objetivo de esa reunión era que la Asamblea General de Asociados —conformada por el gobierno federal, representado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público; Energía y Economía; así como El Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México— aprobara las reformas a los artículos 29, fracción IV; 30, párrafo tercero; 34, fracción III; 36, fracción II; 37, fracción II; y 42, fracciones II, III, IV y V del Estatuto General CIDE.

Sin embargo, la convocatoria de Álvarez-Buylla fue calificada de ilegal, pues el Estatuto General del CIDE establece en el artículo 42, fracción V, que entre las facultades y obligaciones del Consejo Académico está el "conocer y aprobar toda modificación a los Estatutos de la Asociación, previo a su sometimiento por el Director General al Consejo Directivo y a la Asamblea General", aunque ese procedimiento no se llevó a cabo.

Ahora, el Conacyt convocó a la Asamblea para este lunes y en ese contexto, los alumnos y exalumnos del Colmex señalaron en su misiva que "si bien es cierto que la nueva propuesta de reforma ya no contempla la reducción del Consejo Académico a un papel simbólico, también lo es que sigue siendo obvio la relevancia y las facultades de dicho órgano colegiado de conocer y aprobar toda modificación a los Estatutos de la Asociación. En ese sentido, la propuesta de reforma viola, de manera clara, el mencionado Estatuto, y constituye un grave golpe a la autonomía del CIDE como Centro Público de Investigación".

Agregaron que "se pretende realizar la reforma a los Estatutos para corregir las ilegalidades inherentes en el proceso del nombramiento del Dr. Romero Tellaeche y el del encargado del despacho de la Secretaría Académica. Es decir, enmendar una ilegalidad con una nueva violación a las normas".