Piden al Ejército intervenir en Saltillo ante caos en vacunación

Miles de saltillenses abarrotaron los centros de vacunación contra el Coronavirus, hubo caos, molestias y la aplicación del biológico se suspendió porque se les acabaron las vacunas en dos de los tres módulos.

Ante la situación caótica que prevalece desde la víspera, por la desinformación de la Secretaría de Bienestar, el Subcomité Regional Covid-19 Sureste solicitó este martes la intervención urgente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que el Ejército Mexicano "tome las riendas" ponga orden en la inoculación y se garantice rapidez y trato digno a la gente.

Por segundo día consecutivo la jornada de inmunización contra el Covid-19 a personas de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas, aquí en la capital de Coahuila fue un verdadero caos para muchos.

Filas kilométricas de carros, camionetas y hasta camiones de transporte de personal de las empresas, y peatones que madrugaron y esperaron horas su turno.

En el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Campus Arteaga, la columna era superior a los 2 mil 500 vehículos, desde la avenida Fundadores de Saltillo hasta el municipio vecino.

El lunes, un mega embotellamiento en plena carretera Federal 57 ocasionó que muchos automovilistas que iban a su trabajo o a otros lados quedaron atrapados en el tráfico.

Empero, a muchos de los que hicieron cola de nada les sirvió porque no alcanzaron dosis y los regresaron a su casa sin haberlos inoculado.

Por lo anterior, el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste acordó solicitar al Ejército Mexicano intervenir totalmente en la vacunación.

Dicho subcomité técnico está integrado por el Gobierno de Coahuila; Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía, la secretaría de Salud, los alcaldes de los municipios de la zona sureste, Saltillo, (Manolo Jiménez Salinas), Arteaga, (Everardo Durán Flores), Ramos Arizpe, (José María Morales Padilla), General Cepeda, (Juan Salas Aguirre) y el de Parras, (Ramiro Pérez Arciniega).

Así como todas las autoridades del sector Salud, directores de hospitales públicos y privados, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Cruz Roja, directivos de cámaras empresariales y de la sociedad civil.

"Reyes Flores no puede con la vacunación"

Los integrantes del Subcomité coincidieron en que el caos que ha imperado en las dos primeras jornadas de vacunación para personas de 50 a 59 años se debe a la desorganización de la delegación de Bienestar del Gobierno Federal.

Durante la reunión, comentaron que el proceso de vacunación es algo muy esperado por parte de la población desde hace tiempo, por eso es necesario realizar una labor seria y efectiva.

"No permitiremos que los saltillenses sigan recibiendo este trato", advirtieron los integrantes del grupo, máxima autoridad en el tema de acciones para combatir el Coronavirus.

Por lo anterior, hicieron un llamado enérgico y directo al delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, para que se haga a un lado y deje que las autoridades competentes con experiencia y capacidad se encarguen de esta jornada de vacunación.

Así como lo hicieron grupos de militares cuando inmunizaron a los maestros, maestras, médicos, enfermeras y todo el personal de clínicas, hospitales y en general del sector Salud en Coahuila.

Pidieron que de manera inmediata el Ejército Mexicano tome las riendas de la vacunación que se efectúa en Saltillo a las personas de 50 a 59 años, así como a las mujeres embarazadas.

"Se requiere a nuestras Fuerzas Armadas porque el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar, ha sido totalmente incapaz de establecer una logística digna para la población saltillense".

En un comunicado de prensa, el Subcomité señaló que resultado de una falta de planeación se reportaron en Saltillo filas de miles de personas y cientos de vehículos, generando malestares físicos entre quienes acudieron, además de saturación vial en la ciudad.

Confirmó que no se contó con dosis suficientes, que los "Servidores de la Nación" llegaron tarde a los puntos de vacunación; lo cual generó que personas que habían esperado durante horas, tuvieran que regresar a casa sin que los vacunaran.

Además, percibieron que en estas jornadas han privilegiado un registro burocrático, con falta de orden entre las personas y con pocos puntos de vacunación.

"Todo este caos se generó debido a que el Gobierno Federal inició la jornada arrebatadamente, sin informar bien a la población y sin la coordinación con el Gobierno del Estado ni con los Gobiernos Municipales", afirmaron.

No permitieron que la incapacidad ni la falta de experiencia de una dependencia federal, maltrate a los saltillenses, sentenciaron.