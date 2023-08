Piden ayuda al gobernador Villarreal para salvar vida de niño

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Leticia Torres e Yrvin Trujillo, papás del niño Yrvin Emiliano Trujillo Torres, de 13 años de edad, pidieron la ayuda del gobernador Américo Villarreal Anaya, para que el menor reciba la atención que requiere para salvar su vida, ya que se encuentra internado por el Síndrome de Allport, con insuficiencia renal crónica, en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria.

"Estamos desesperados, pedimos que lo atiendan y si es necesario que lo trasladen a otro hospital, a Monterrey, me duele en el alma, mi niño se está pudriendo en vida", expresó la señora Leticia Torres.

La afligida madre explicó que ellos son originarios del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. Tenían dos hijos con el mismo padecimiento, pero el hermanito de Yrvin Emiliano falleció hace dos años, a la edad de nueve. La explicación médica que les han dado es que el padecimiento es congénito.

La familia llegó a Ciudad Victoria luchando contra el Síndrome de Allport, "Emiliano tiene casi cuatro años internado y con hemodiálisis tres veces por semana", dice la señora.

El grito de ayuda que decidieron lanzar los padres de Emiliano a través de las redes sociales y los medios de comunicación, fue por la desesperación porque aseguran que "prácticamente están dejando morir a nuestro hijo, ya no le hacen nada y cada vez está peor".

Leticia Torres relató que en noviembre del 2022 la Secretaría de Salud informó que, "Yrivin, un niño de 13 años fue dado de alta del Hospital Infantil de Tamaulipas, después de haber recibido el trasplante de riñón, un regalo de vida que atravesó 3 estados para llegar a él, enviado de un donador y su familia".

La información oficial de entonces fue que, "el paciente presentó una buena recuperación".

Ante ello, los angustiados padres afirman que Yrvin Emiliano si recibió el trasplante de riñón, pero que jamás fue dado de alta. Recordaron que al principio todo parecía ir bien, pero luego se presentaron las complicaciones de salud.

"A mi hijo le dolió el estómago, lo checaron y tuvieron que hacerle una colostomía", mencionó su mamá; desde entonces ha registrado problemas de salud e intervenciones quirúrgicas. Lo más grave es que aseguraron que se contagió de un hongo, "la fuerte infección hasta el momento no la pueden controlar, lo que derivó que su piel comience a necrosarse".