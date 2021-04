Piden castigo a responsables por aplicar vacunas con jeringas vacías

Tras darse a conocer en redes sociales casos de adultos mayores a los que no se les aplicó la vacuna contra Covid-19 y sólo se les dio una inyección vacía, la senadora panista Kenia López Rabadán exigió al gobierno federal que investigue y esclarezca los casos, además de aplicar las sanciones que correspondan.

Al proponer un punto de acuerdo, la legisladora cuestionó cómo se evitará que se repitan este tipo de hechos y pidió que haya una investigación seria de cuántos casos similares más podrían haber ocurrido.

"Exigimos que haya claridad de cómo van a contener este tipo de situaciones a futuro porque es el Gobierno federal quien debe dar certeza de que algo así no vuelva a ocurrir.

"Asimismo, exigimos una investigación sobre cuántos casos más se han suscitado con las pocas vacunas que han puesto hasta el momento a este segmento de la población", puntualizó.

López Rabadán responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de las demoras e irregularidades en el proceso de vacunación, pero apuntó que también debe haber sanciones y responsables, ya que si bien hay una tarjeta informativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicando la problemática, esta no responde a los siguientes cuestionamientos:

"(....) ¿cuántas veces más ha pasado?, ¿en cuántos centros de vacunación se ha incurrido en estas conductas?, ¿cuántas personas no fueron debidamente vacunadas y han sido engañadas? o ¿cuántos responsables serán sancionados por esta acción?

"Recordemos que en este absurdo por controlar la vacunación fue el propio gobierno quien no quiso coordinarse con los gobiernos estatales para inmunizar a la población, por lo tanto, claramente hay un responsable en estos lamentables hechos y se llama Andrés Manuel López Obrador", acusó la legisladora.

Insistió en que "la simulación, la falta de vacunas, las inyecciones que sólo son piquetes sin vacuna, todo tiene un responsable y es López Obrador", y dijo que es claro que, "en esta obsesión de poder, ha develado que sólo tiene una prioridad y es manipular las vacunas electoralmente en lugar de garantizar la salud de los mexicanos".

En el punto de acuerdo que presentará en la sesión plenaria de este martes, la senadora de Acción Nacional propone:

"ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a las instituciones que coadyuvan en la 'Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México', a que se investiguen los casos en los que se simuló la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, hagan pública la estrategia para garantizar que no se repita ese engaño y se sancione a las y los servidores públicos que hayan instruido esa decisión o a quienes hayan realizado esas acciones que violan los derechos humanos".