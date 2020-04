Piden cinco gobernadores cancelar Tren Maya

Los tres gobernadores del noreste más los de Durango y Michoacán, junto con empresarios de sus respectivas entidades, demandaron al gobierno federal suspender los proyectos del Tren Maya y de la Refinería de Dos Bocas, para que dichos recursos se destinen a combatir el coronavirus y en apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de evitar que se pierda un mayor número de empleos.

Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango, y Silvano Aureoles, de Michoacán, expusieron que durante el mismo encuentro que se realizó en el Parque Fundidora, se acordó exigir al gobierno federal una revisión conjunta del Pacto Fiscal y de la Ley de Coordinación Fiscal, para que haya una distribución más justa de recursos para los estados que contribuyen más a la Federación, sin que se afecte la "solidaridad" con las entidades de menor desarrollo económico.

Se acordó, asimismo, la constitución de una mesa permanente para analizar diariamente el tema de la reactivación económica, la cual estará coordinada por los secretarios de Desarrollo Económico de los cinco estados, y con la participación del sector empresarial de ramas como la manufactura, el comercio, automotriz, servicios, energía eléctrica, insumos agropecuarios, vivienda y construcción, entre otras.

Asimismo, durante la reunión que fue seguida vía internet por tres mil empresarios y alcaldes de los cinco estados, informó Jaime Rodríguez, en representación de los cinco gobernadores, se pedirá que se homologue el tema de las empresas esenciales con Estados Unidos y Canadá, para no afectar las exportaciones de insumos; y pidieron que la región noreste, más los estados de Durango y Michoacán, reciba los mismos beneficios que otras regiones y entidades del país.

Fueron insistentes en la propuesta de cancelar el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, "para que esos recursos se utilicen para la reactivación económica de regiones que lo van a necesitar", pues afirmaron, si no reciben apoyos, "se van a perder miles de empleos que no se van a recuperar" con ambos proyectos insignias del gobierno federal.

Rodríguez Calderón afirmó que la petición se planteará "de manera respetuosa a la Federación, para que de manera definitiva el gobierno central no sea el conductor de las decisiones absolutistas, y se tome en cuenta a todas las regiones del país, y se establezcan mesas" de análisis y diálogo, pues señaló, "no se trata de pelearnos para ver quién tiene más y quién tiene menos". Además, comentó, estos son planteamientos "que recibimos de los empresarios".

En ese punto, el presidente de Canaco de Monterrey, Gabriel Chapa, expresó, "nosotros vemos con buenos ojos que se revise el Pacto Fiscal, daría más justicia a los estados que más producen, que se les regrese una cantidad superior de manera justa, y así los estados podrán atacar la gran preocupación que tenemos ahorita en el tema de salud y la protección de los empleos".

A pregunta expresa, el presidente de Canaco, ironizó sobre el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de generar dos millones de empleos, al señalar que "los empleos no se dan por un decreto presidencial", y expuso que en tres semanas se perdieron 345 mil, todos los creados en 2019, y es un dato duro.

"Cómo pensar que por un decreto se van a crear dos millones, por favor, necesitamos sentido común, se requiere actuar de manera inmediata, no en tres meses, porque si una empresa y los empleados se van a la calle, es muy difícil volver a arrancar".

Advirtió Chapa que se podrá soportar dos o tres semanas, sin trabajar y pagando sueldos; pero no más. "Ya sabemos lo que va a pasar, por qué no estamos tomando decisiones, necesitamos poner en pausa los proyectos faraónicos del Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, no tiene sentido, el petróleo está muy abajo". Entonces, insistió, ¿quién sabe crear empleos?, pues el sector privado, no se pueden crear empleos por un decreto, no es magia.

Muertes en NL por Covid-19

El estado de Nuevo León llegó este viernes a diez defunciones y a 536 casos de covid-19, 283 ya confirmados por el Indre, así como 253 que dieron positivo a la enfermedad en hospitales y laboratorios privados, informó Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano de la Secretaría Estatal de Salud, quien además señaló, hay 69 casos sospechosos.

La décima víctima fatal, es un hombre de 52 años de edad, que presentaba hipertensión arterial y diabetes mellitus, el cual llegó muy grave a un hospital público, sin que fuera posible hacer lo suficiente para salvarle la vida, porque la gente se tarda en acudir a recibir atención médica, declaró Becerra Aquino.