Piden comparecer a Bartlett por apagón

CIUDAD DE MÉXICO.- Los senadores del PAN solicitarán que el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, comparezca por el apagón que afectó a 10 millones de usuarios en todo el país el pasado 28 de diciembre.

Los legisladores pidieron al director general de la CFE que explique por qué la comisión usó documentos apócrifos, como informó en la conferencia de prensa encabezada junto con el Centro Nacional de Control de Energía un día después del apagón.

"Las evidencias son claras en cuanto a la deshonestidad e ilegalidad con la que se conduce a la CFE. El Gobierno de Tamaulipas ha comprobado que nunca emitió la comunicación difundida en dicha conferencia de prensa", señalaron los legisladores.

En el documento, la firma del Director de Coordinación con Municipios fue distinta a la del funcionario estatal; el número de folio no coincidió con la serie institucional; el formato y la disposición de los logotipos incorporados en el documento fueron diferentes a los empleados por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El documento apócrifo no tenía sellos de despachado; y en la descripción de hechos, Protección Civil no tuvo participación en el incendio del pastizal mencionado y las bitácoras no muestran llamada alguna de CFE en el número de emergencias 911.

"Por lo antes expuesto, el GPPAN exige al Grupo Parlamentario de Morena el no obstaculizar la comparecencia del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que el Senado conozca de primera mano la verdad de estos graves hechos".