Piden dar amnistía a mujeres acusadas de aborto

La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) pidió al gobierno federal impulsar una Ley de Amnistía que tome en cuenta a las mujeres que han sido procesadas penalmente por abortar.

La asociación aseguró que algunas mujeres reciben sentencias de hasta 40 años por el delito de homicidio en razón de parentesco, sin embargo, las autoridades no toman en cuenta que los abortos pueden ocurrir de manera espontánea y fortuita por emergencias obstétricas, así como por violaciones obstétricas cometidas por personal del sector salud.

"Los procesos penales de estas mujeres reflejan las excesivas y desproporcionadas cargas que la sociedad, y los operadores del sistema de justicia imponen sobre ellas. Los reproches de fiscales, jueces y defensores por no haber otorgado el cuidado 'debido', por no haber llevado su embarazo a término, o por falta de conocimiento de sus propios estados de embarazo, son argumentos comunes en los procesos llevados en su contra", señaló Asilegal.

Consideró que las mujeres son sentenciadas porque la sociedad ha normalizado la maternidad como un "deber natural" y su incumplimiento es motivo de castigo y criminalización.

La ONG agregó que esta misma criminalización ocurre con las mujeres que enfrentan severos problemas de adicciones y contextos graves de violencia:

"Ellas deben enfrentar estigmas por tener problemas de adicciones, rompiendo con la concepción social imperante de que las mujeres son 'buenas' y 'puras'. Todo esto crea las condiciones idóneas para crear un sistema de justicia que criminaliza de forma sistemática y generalizada a estas mujeres".

Asilegal es una organización fundada en el 2006 y trabaja en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos; ha litigado casos de mujeres procesadas penalmente por haber abortado o por ser estigmatizadas en el sistema de justicia por tener una adicción.