Piden diputados de Morena a CFE revisar alza de tarifas

Diputados de Morena plantearon al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, su preocupación por las altas tarifas de consumo doméstico que se han registrado en el marco de la pandemia, sobre todo porque muchos ciudadanos han perdido el empleo y las familias se han quedado sin ingresos.

El funcionario dijo que se "revisarán esos casos" pero aseguró que durante la emergencia por la pandemia de Covid-19 no habrá cortes a la energía eléctrica.

En reunión virtual y privada, encabezada por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, Bartlett expuso que gracias al acuerdo emitido por la Secretaria de Energía la CFE avanza en la recuperación de la soberanía energética.

De haber seguido la tendencia de inversión privada en la generación de energía la Comisión habría sido la encargada de generar sólo el 16 por ciento de la electricidad, mientras que el resto habría sido para empresas extranjeras.

Según expuso ha sido un reto recuperar el papel de la CFE luego de la reforma energética del 2013, pues ésta la dejó en gran desventaja ante las empresas privadas.

Alertan contaminación y encarecimiento. Por otro lado, diputados de la Comisión de Economía se reunieron virtualmente con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), cuyos dirigentes advirtieron principalmente tres riesgos por el mismo acuerdo de Sener: encarecimiento de tarifas domésticas e industriales, lo que hará menos competitivas a las empresas mexicanas; desconfianza en la inversión en México y mayor contaminación.

El presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Concamin, Juan Pablo García, estimó que se afectarán proyectos en 20 estados y se desaprovecha el potencial que se tiene en energía eólica y solar, "Impulsar a la CFE no debe chocar con los proyectos de fuentes renovables", dijo .

Para el vicepresidente de Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Sandy Cassab Harari, es un hecho que aumentará el costo de la energía para las empresas.

"Si a eso le sumamos la violentación al Estado de derecho en donde se aplican cosas retroactivas y se desincentivan las inversiones, nadie querrá invertir y se ahuyentará la inversión privada", advirtió.

En tanto, el director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, Julio Valle, dijo que se pone en riesgo el cumplimento de las metas de la política climática, los proyectos de generación eléctrica y todos los relacionados con energías renovables.

"El sector de generación eléctrica es piedra angular en todas las economías del mundo para cumplir con las metas de cambio climático que se han impuesto en los órganos legislativos" y México no podrá cumplir.