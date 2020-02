Piden diputados profundizar indagatorias contra Emilio Lozoya

Diputados de distintas bancadas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) profundizar investigaciones contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex para devolverle al pueblo lo robado, pero también pidieron que esta detención no sea una cortina de humo de la administración de Andrés Manuel López Obrador y se utilice como propaganda política.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna (Morena), aseguró que la detención de Emilio Lozoya es muy importante para la lucha por la transformación que está encabezando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues el exdirector de Pemex pertenecía a una clase que permaneció en la impunidad y su fuga les preocupaba mucho a todos.

Dolores Padierna explicó que con su detención podrá investigarse a fondo todos los delitos cometidos en la empresa productiva del Estado, y ahora con las reformas al Código Penal Federal, también se podrán ver los delitos de otra índole y se le exija el resarcimiento del daño y devuelva al pueblo lo robado.

"Ahora con esta detención podrá investigarse a fondo los delitos cometidos ahí, que son de cualquier manera financieros y ahora que estamos haciendo la reforma al Código penal, se podrá verificar que todos los delitos, no solo financieros, sino también de orden penal, puedan exigirse el resarcimiento del daño, y pueda, lo que se llevaron, devolverlo al pueblo de México", dijo Dolores Padierna.

Por su parte, el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que la captura de Emilio Lozoya es una buena noticia para México porque suma en el combate contra la corrupción, pero nos coloca en la exigencia de llegar hasta el fondo del mal uso de recursos públicos y señalar a los responsables del nivel que sea.

Pero de manera paralela, el panista exigió que esto no se convierta en una cortina de humo, pero sí dará oportunidad de desempolvar las denuncias que habían presentado legisladores de Acción Nacional desde hace más de tres años, en contra de Emilio Lozoya Austin pero que, inexplicablemente, había sido ignoradas en el pasado.

"Hay que llegar hasta las últimas consecuencias de los posibles actos de corrupción, no solamente en la compra de activos inservibles por parte de Emilio Lozoya y otros funcionarios de PEMEX en el sexenio pasado, sino también la adquisición y uso irregular de transportes para el servicio de la petrolera que denunció el PAN", precisó Romero Hicks.

En tanto, la bancada del PRI aseguró que la detención de Emilio Lozoya Austin debe ser muestra de que este gobierno quiere aplicar la ley, y que no busca distractores a los graves problemas del país.

"Por supuesto, se requiere agotar todas las etapas del proceso judicial y sancionar a los responsables, en caso de que las imputaciones sean reconocidas por la justicia. Estamos frente a una conducta personal, al amparo de un cargo público, por lo que sería lamentable que se utilice como instrumento de propaganda política", explicó el PRI a través de un comunicado.

Asimismo, el PRD en San Lázaro, a través de Antonio Ortega exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) debe revisar a fondo los expedientes, armar una carpeta de investigación transparente y dar a conocer qué pasó durante la gestión de este ex funcionario frente a Pemex.

Ortega reiteró que "se requiere que la Fiscalía General realmente profundice y arme una carpeta completa, que supere el contenido de la orden de extradición que se está solicitando al gobierno español".

Lo primero en aclarar es si el exfuncionario es un "perseguido político", o realmente defraudó al erario, por lo que hay que cuidar que el debido proceso se cumpla para no tener después "malas noticias", subrayó el perredista.