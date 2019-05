Piden echar abajo leyes pro aborto

Con la presencia de militantes y diputados de diferentes partidos políticos, organizaciones pro vida realizaron una marcha para exigir que se retiren 24 iniciativas a favor del aborto en los distintos congresos estatales.

Los manifestantes comenzaron a llegar al Monumento a la Madre, lugar de donde partió la movilización rumbo al Congreso de la Ciudad de México; en la marcha participaron los panistas Fernando Rodríguez Doval y Cecilia Romero, así como Claudia Caballero, diputada por el blanquiazul y Juan Carlos Leal.

A la octava edición de la Marcha por la Vida, convocada por la organización Pasos por la Vida, asistieron también legisladores del PAN, PRI, Morena y Partido Encuentro Social (PES) provenientes de doce estados del país; los inconformes avanzaron sobre la avenida Paseo de la Reforma con pancartas en las que se leían consignas como: "¡No existe el Derecho a Matar. Existe el Derecho a Vivir!"; "¡Ama la Vida, Elige la Vida!"; "¡México Defiende la Vida!".

Isbeleni Gallardo, integrante del Comité Organizador de la manifestación, dijo que su objetivo es llevar un mensaje de paz, alegría y respeto a la vida. Comentó que la marcha tiene la consigna de que la vida inicia desde la concepción hasta la muerte natural, y demanda que haya políticas públicas de salud para la mujer.

Ante los miles de asistentes, Claudia Gabriela Caballero, del Partido Acción Nacional (PAN), y Juan Carlos Leal, afirmaron que sí se puede estar a favor de la vida de la madre y a favor vida de un nuevo ser.

Caballero aseveró: "Estamos haciendo historia para proteger la vida de un nuevo ser, para proteger la vida de las futuras generaciones, que aún no se pueden defender por ellas mismas".

Invitó a los asistentes a seguir luchando por la vida: "Sigamos dando pasos hacia adelante, dicen que la carrera más larga empieza con los primeros pasos, y esos, ya los estamos dando".

El diputado Leal, en su turno, afirmó: "La lucha por la familia, por la vida y por la niñez de México no conoce partidos políticos, no conoce corrientes ideológicas, no conoce barreras".

"¡Qué se enojen nuestros detractores! ¡que sigan clamando por muerte, mientras nosotros seguimos clamando por la vida!", subrayó Juan Carlos Leal.

Alison González, vocera de Pasos por la Vida, aseguró: "Nos importa la salud de la mujer, nos importa que se desarrolle profesionalmente, queremos que pueda salir a las calles y se sienta segura y nos importa que cuente con las condiciones necesarias para salir adelante con un embarazo inesperado".

Otros de los políticos que estuvieron presentes fueron las senadoras Claudia Balderas Espinoza, Martha Cecilia Márquez Alvarado y Alejandra Reynoso; además de las diputadas Elba Lorena Torres Díaz, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Laura Erika de Jesús Garza y el diputado Mario Alberto Ramos Tamez.