Piden en el PAN a AMLO no intervenir en asuntos electorales

La bancada de Acción Nacional en el Senado pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no intervenir en asuntos electorales partidistas. Este sábado, el Presidente emitió un video en el que valora como "un triunfo del pueblo de México" la negación del registro como partido a México Libre, asociación del exmandatario y ex panista, Felipe Calderón Hinojosa.

A través de redes sociales, los senadores del PAN señalaron: "Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, no es sano para la democracia que usted intervenga en asuntos electorales partidistas". "Dejemos que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las posibles impugnaciones conforme a derecho", agregaron.

Los senadores panistas subrayaron que "mantenemos nuestro respeto a las autoridades electorales del país".