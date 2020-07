Piden esclarecer muerte de interno en NL

La agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), exigió una profunda investigación por la muerte de un interno, presuntamente electrocutado el martes, a menos de 24 horas de que fue ingresado en el penal de Apodaca.

Consuelo Morales Elizondo, directora de Cadhac, demandó que la Fiscalía General de Justicia del Estado esclarezca la muerte de Estanislao "N", de 33 años de edad, un hombre que, según información oficial, murió a causa de una descarga eléctrica en el interior en el Centro de Reinserción Social Número 1 de Apodaca, Nuevo León.

Este hecho, señaló Morales Elizondo, pone de manifiesto la grave inseguridad que viven las personas privadas de libertad (PPL) en los centros penitenciarios de Nuevo León, "que no garantizan la vida de los ahí recluidos".

Mencionó que el reporte oficial detalló que Estanislao se encontraba en el COC (Centro de Observación y Clasificación), donde se aloja a los internos que tienen problemas con otros y se supone que es un área de mayor seguridad, porque los PPL están en proceso de ser clasificados y de asignarles un dormitorio adecuado, donde no corran riesgo.

Sin embargo, esto al parecer esto no sucedió, "se le dejó vulnerable" y causa extrañeza lo acontecido al interno, dijo Morales Elizondo, y agregó, si se entiende que COC es el área de mayor seguridad es necesario cuestionar ¿qué ocurrió entonces?

Consideró imprescindible la investigación forense para determinar la causa de muerte y conocer si "las pésimas instalaciones eléctricas pudieron ocasionar su muerte", lo cual implica valorar la responsabilidad del Centro de Reinserción.

Asimismo, la investigación serviría para determinar si la causa de muerte fue por alguna acción relacionada con tortura o tratos crueles, "pues tenemos antecedentes de prácticas en las que se moja a las personas y luego son sometidas a shocks eléctricos", expuso Morales Elizondo.

Puntualizó que debido al control ejercido por el Estado sobre las personas privadas de libertad, existe una presunción general de su responsabilidad en tales casos, y también tiene la obligación de proporcionar toda la documentación pertinente a la familia de la víctima, incluidos el certificado de defunción, un informe médico e informes sobre la investigación realizada sobre las circunstancias de la muerte.

Por lo anterior, desde Cadhac, "urgimos a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJENL), a realizar una investigación profesional, exhaustiva, objetiva, imparcial y diligente para el esclarecimiento de los hechos", declaró Morales.

Además, solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), a que prosiga con la queja de oficio, para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la protección del derecho humano a la verdad que tienen los familiares de Estanislao.

También invitó Cadhac a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a realizar una valoración de las condiciones de vida y de seguridad en la que viven las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de Nuevo León.

La directora de Cadhac externó su solidaridad para con la familia de Estanislao y recordó que el miedo, la corrupción y la impunidad no tienen la última palabra, y que tienen derecho a saber qué fue lo que realmente pasó, a obtener justicia, y a fin de cuentas, aunque no les devolverán la vida de su ser querido, tienen derecho a una reparación del daño por parte de los responsables materiales e intelectuales de esta muerte.