Piden expertos gestión adecuada del agua frente al COVID-19

La buena gestión de los recursos hídricos en Amperica Latina y el Caribe es de las herramientas más potentes para asegurar el suministro de agua potable y el tratamiento frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19), aseguran expertos.

Indicaron que en América Latina al menos 65 millones de personas no tienen acceso al agua y jabón, así que la tarea de lavarse las manos de manera constante se convierte algo no tan simple en estos momentos para evitar la propagación de la enfermedad.

"Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos" es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y refuerza claramente la necesidad de asegurar que estos recursos estén disponibles para todas las personas, apuntaron.

"Sin embargo, muchos no tienen acceso a este recurso. Y si el agua con la que dispone una comunidad no es segura, o sus sistemas de saneamiento no cumplen con los requerimientos básicos, el agua puede convertirse en un transmisor de enfermedades", aseguraron.

Lidia Brito, directora regional de Ciencias de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco) en América Latina y el Caribe, remarcó los retos del sector hídrico para garantizar la igualdad en el acceso al agua y saneamiento en este momento tan complejo.

A través de un webinar en el que participaron varios expertos de la región, refirió que "es un sector que debe estar al frente y para ello es necesario reforzar alianzas en la región para buscar respuestas de manera conjunta".

Los expertos coincidieron en que a la hora de asegurar el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, una adecuada gestión integrada de los recursos hídricos es de las herramientas más potentes.

Dentro del webinar "Herramientas de gestión para el sector hídrico de América Latina y el Caribe para enfrentar el COVID-19", recordaron que 65 millones de personas no tienen acceso al agua y jabón en la región, mientras que 15 millones defecan al aire libre.

Miguel Doria, hidrólogo regional del Programa Hidrológico Intergubernamental de la Unesco, destacó la importancia de la gestión y gobernanza de los recursos hídricos para el acceso al agua, en particular por las poblaciones más vulnerables, las rurales,

"El sector agua sigue operando en situaciones de emergencia, y otra potencial situación de riesgo son las inundaciones, que habitualmente ocurren en algunas partes de la región en estos periodos del año, así que requieren una planificación meticulosa dada la pandemia en curso y las políticas de distanciamiento social", resaltó.