Piden garantizar atención médica a pacientes del Fucam

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades del sector salud garantizar que se brinde atención médica a todas las pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam).

El llamado de la CNDH se da luego de que el 25 de febrero mujeres que son atendidas en el Fucam protestaron el Palacio Nacional para demandar la gratuidad de los servicios y los medicamentos, ya que hasta ese momento no eran cubiertos por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).

Asimismo, las pacientes exigieron que el Fucam no limite su atención a las mujeres inscritas antes del 31 de diciembre del 2019.

"La CNDH pide a todas las autoridades del sector salud dar cumplimiento a sus obligaciones contenidas en la Constitución General de la República, así como en los diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, para garantizar a toda la población su derecho a la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social", señaló el organismo.

También pidió al gobierno federal tener un plan para que, mientras se hacen las gestiones para adquirir medicamentos de cualquier enfermedad, se "garantice la continuidad en la prestación de servicios y la disponibilidad de medicamentos".

Por último, la CNDH aseveró que seguirá dando acompañamiento y atención a las personas que han sido afectadas por no tener acceso a medicamentos e insumos médicos.