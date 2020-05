Piden homologar sanciones contra violencia política de género

Ante el riesgo de que en las elecciones locales de 2021 no se reconozca el delito de violencia política contra las mujeres y sus sanciones, la magistrada electoral Janine Madeline Otálora se pronunció por extender el plazo para que los congresos estatales homologuen sus normas, en aras de garantizar a las mujeres contiendas en equidad y sin violencia.

En abril pasado se promulgó un paquete de reformas que tipificaron por primera vez ese delito y establecieron sanciones, además de armonizar normas en materia de paridad, pero los 32 congresos estatales deben homologar sus legislaciones a más tardar en junio, es decir, 90 días antes de las elecciones de 2021, para que apliquen en los próximos procesos locales.

Por eso Otálora propuso que se pueda extender el plazo para que los congresos locales puedan legislar exclusivamente para reformas en materia de violencia política y paridad y que no rija el artículo 115 constitucional que indica que el límite máximo para modificar leyes aplicables a elecciones sea 90 días antes del inicio de un proceso electoral.

Entre los cambios que sí aplicarán a nivel federal serán la facultad al Instituto Nacional Electoral (INE) posible sanción de hasta reducción de 50% de prerrogativas en caso de que un partido violente los derechos políticos de alguna dirigente o candidata, el uso de los tiempos oficiales de un partido para presentar disculpas públicas en un caso de ese tipo, posible indemnización, pérdida de derecho de un partido a postular candidatos si no respeta la paridad, entre otros.

La magistrada reconoció que la pandemia de Covid-19 ha complicado que esas Legislaturas locales homologuen sus normas, por lo que, en caso de que ni con ampliación de normas alcancen a reformar sus leyes el INE y los Organismos Públicos Locales (OPLs) ya son competentes –gracias a las reformas federales- para conocer casos de violencia política a las mujeres.

La presidenta de la Cámara, Laura Rojas, propuso, por el contrario, cabildear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la posibilidad de que las reformas no entren en vigor para las elecciones locales de 2021, sino para procesos estatales futuros.

"Yo me puedo comprometer a hacer alguna gestión, junto con ustedes si quieren, con la Corte y con el INE, porque sí sería importante que pudiéramos lograr algún acuerdo para que formalmente se extienda el plazo, ante la imposibilidad de sesionar de muchos congresos de los estados y que se pueda extender el plazo para que sean válidas estas reformas para la siguiente elección local, para elección federal no tendremos problema".

En foro sobre las reformas en materia de violencia política contra la mujer, la consejera del INE, Dania Ravel consideró necesario ir a las reformas a leyes secundarias para garantizar paridad de género en candidaturas.?Aun con esas reformas aún no hay piso parejo en la competencia entre hombres y mujeres, estimó.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que a fines de este mes vencerá el plazo constitucional para que los congresos locales homologuen sus legislaciones locales "para que pudiéramos tener una normativa a nivel estatal para el proceso electoral que empieza en septiembre.

"A veces no tenemos esta posibilidad y menos en una pandemia, de lograr estas reformas a nivel estatal, sin embargo, sí se ha avanzado, ahí están las reformas del Congreso federal".