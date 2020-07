Piden incluir a políticos de oposición y empresarios a reunión AMLO-Trump

La bancada de diputados del PAN demandó que representantes de la oposición en México y empresarios sean incluidos en la visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados, Luis Mendoza Acevedo, exigió por ello al canciller Marcelo Ebrard incluir a la oposición y empresarios como parte del grupo negociador y observador de los acuerdos.

Así, respaldó pronunciamientos del Consejo Coordinador Empresarial, de la Confederación Patronal de la República Mexicana y del Consejo Nacional Agropecuario, que se han declarado listos para sumarse a esta visita del jefe del Ejecutivo federal a Washington y con el fin de que México salga fortalecido.

Recordó que en el sector privado existe molestia por el manejo de la política energética, y ese podría ser un tema a tratar.

El legislador dijo que no está en contra de esa reunión, pero señaló "está mal planeada" y por eso pidió que la iniciativa privada y representantes de los partidos de oposición estén presentes en el encuentro, ya que "la 4T trae algo en manos".

El panista recordó que el Presidente ha rechazado reuniones de alta investidura, como el G20, así que "no confiamos en la habilidad de diálogo del primer mandatario y su personalidad es muy temperamental; de un momento a otro cambia de opinión", lo que podría tener consecuencias diplomáticas.

"Son detalles mínimos pero importantes, porque hablar con López Obrador son insultos, manotazos y oídos sordos", y eso podría resultad adverso para México "un error tiraría todo".

Trump "no debe verse como amigo, sino como un negociador, una persona con intereses sobre México, y López Obrador será objeto de una dinámica interna de ese país", sostuvo.

A su juicio no hay motivo para ir a Estados Unidos, pero "sí en verdad quiere ser agradecido, vayamos entonces a Cuba y demos gracias por los médicos cubanos, vayamos a China y agradezcamos por los aviones a México con insumos y materiales contra el Covid19, seamos parejos".

Morena cierra filas

El líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió no politizar ni dar un tinte electoral a la visita diplomática del presidente Andrés Manuel López Obrador al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Este encuentro se da en circunstancias muy diferentes a las que hubo hace unos años, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a Donald Trump siendo éste candidato a la presidencia de su país.

En cambio, hoy ambos son presidentes, dos jefes de Estado que defienden intereses cada uno, de sus respectivos países, defendió.

Delgado Carrillo dijo que el presidente López Obrador "puede ir a Estados Unidos tranquilo y confiado del respaldo que le da el pueblo de México".

Recordó que la visita se dará en el marco de la entrada en vigor del T-MEC, uno de los acuerdos comerciales más importantes para México, Estados Unidos y Canadá, lo que consolidará a "la tercera zona económica más importante en el mundo, y ocurre en un momento en que creo que los tres países nos necesitamos".

"Con este nuevo T-MEC, inicia una nueva era en la relación comercial y para México tiene grandes retos, porque tenemos que aprender el pasado, tenemos que lograr ahora que más empresas formen cadenas de proveeduría para que sean beneficiarios de la economía global", expuso.

"Este nuevo acuerdo, sin duda que genera mucha esperanza, genera mucha certidumbre para las inversiones", insistió.

Delgado Carrillo, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados expresó su confianza en que la visita será productiva y "no tengo duda que nuestro presidente sabrá establecer una relación bilateral de respeto y acuerdo mutuo; y para ello cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo mexicano".

En tanto, la diputada de Morena y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, pidió no dudar de que el presidente López Obrador "nos representará a todas y todos los mexicanos con gran dignidad".

Expuso que la entrada en vigor del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, representa la consolidación del amplio esfuerzo del país por posicionarse como un centro exportador de vanguardia e insertarse en las cadenas de producción global y nacionales", remarcó.

Al respecto, sostuvo que el T-MEC llega en un momento clave para enfrentar los enormes retos económicos y sociales que tenemos como país y como región. En este sentido, abundó la legisladora federal, la importancia del suceso justifica ampliamente la visita del presidente López Obrador al país vecino.

Consideró que el T-MEC es resultado del enorme trabajo realizado por los países de América del Norte que debe ir acompañado de políticas públicas que permitan desarrollar la industria nacional y generar un mayor bienestar de la población, dijo.