Piden indagar a funcionario de FGJ por caso Narvarte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- A ocho años del multihomicidio en un departamento en un edificio de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, actividades y familiares de Nadia Vera, Rubén Espinosa, Alejandra Negrete, Yesenia Vásquez y Mile Martín pidieron que se investigue a un funcionario de la Fiscalía capitalina.

Aseguraron que se trata de Luis Javier García Saldaña quien aseguran de desempeña como agente del Ministerio Público en la Coordinación de Investigación Territorial de la FGJ.

Indicaron que el nombre del funcionario ya estaba en el expediente, pero hasta el momento las autoridades no han avanzado en el tema.

La razón de porque quieren que se indague es que la señal de celular de su hijo aparece en las inmediaciones del departamento al momento de que asesinaron a los cinco el 31 de julio del 2015.

En respuesta, el vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, aseguró que el servidor público se desempeña como oficial secretario de la Agencia de Delitos Cometidos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

"Señalo enfáticamente que dicha persona NO ha tenido ningún tipo de participación en la investigación del Caso Narvarte", expuso.

Refirió que se le citó como testigo hace siete meses, además de que se han buscado datos o indicios que pudieran establecer su participación o la de algún familiar en los hechos, por lo que detectives de la Policía de Investigación y elementos de la Guardia Nacional han realizado diversos actos de investigación, se han obtenido intervenciones periciales en materia de explanometría facial e identificación humana, así como información de diversas fuentes.

"Es imperativo señalar que, en su momento, familiares y representantes de las víctimas, fueron informados sobre los resultados de dichas investigaciones y no externaron observaciones sobre el tema.

"Lo digo enfáticamente, esta Fiscalía no encubre a ningún servidor público que labore o que haya laborado en la institución", indicó.