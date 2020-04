Piden indemnizar a familia de policía del Vive Latino que murió por Covid-19

El diputado local del PAN, Héctor Barrera, pidió a la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, asumir su responsabilidad e indemnizar a la familia de Efraín Santillán Morales, oficial que murió de Covid-19, y que resguardó el festival Vive Latino el pasado 15 marzo.

"Lo dijimos desde antes, que no era posible congregar a más de 60 mil personas cuando estaba declarada la pandemia en el mundo", apuntó el legislador del PAN y presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

Recordó que "siendo honestos, es el segundo muerto por estas causas por acudir a dos espectáculos, aun cuando la autoridad lo niega. El primer muerto fue un señor de 41 años, que acudió a un concierto en el Palacio de los Deportes, y ahora el policía que vigilaba el Vive Latino".

Tras lamentar esta situación y solidarizarse con la familia del policía Efraín Santillán Morales, el panista exigió a Sheinbaum indemnizar a la familia del oficial, por omisión de la autoridad y haberlo enviado a cubrir el evento, a pesar de las sugerencias de no hacerlo.

Barrera aprovechó para lamentar que este martes tengan registrados a más policías con coronavirus, "pero esto es consecuencia de las decisiones desfasadas y no alcanza a entender al mundo, como pasó con México".

Enfatizó que el Gobierno capitalino tiene que asumir con total seriedad y responsabilidad lo que pasa en el país, "pero la Fiscalía (General de Justicia), junto con (la Comisión) Derechos Humanos, tienen que investigar a los mandos que autorizaron al oficial fallecido asistir a trabajar ese día".

Además, el panista pidió sanción a quienes ordenaron esa tarea, mientras que Sheinbaum tiene que responderle a la familia "no con una disculpa, sino con acciones". "El oficial tenía diabetes, había también personal vulnerable, personas con problemas cardiacos y obesidad, pero aun así permitieron la realización del evento", dijo.

Recordó que los diputados del PAN fueron los primeros en exigir cancelar el Vive Latino, "pero Morena siempre se negó a debatir. Incluso, ellos querían seguir sesionando y aseguraban que no era grave, por el simple hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo decía, además de que estaban protegidos con sus amuletos con trébol de 4 hojas".