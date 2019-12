Piden investigar supuestos videos sexuales de diputado de Morena en oficinas del Congreso de Sinaloa

Se solicitó al Congreso del Estado practique una investigación a fondo de videos con contenido sexual, en los que se presume aparece el diputado local de Morena, Pedro Alonso Villegas Lobo, puesto que las escenas se relacionan con el recinto legislativo.

El Secretario del Partido Sinaloense, Antonio Corrales Burgueño hizo entrega por escrito su petición, ante la presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura local, diputada Gloria Imelda Félix Niebla y el Secretario del Poder Legislativo, Antonio Ríos Rojo.

Comentó que ante la divulgación de dichos videos en redes sociales y publicados en medios de comunicación se requiere de una investigación de tipo administrativo, ante las versiones de que dicho comportamiento, tuvo lugar dentro de las instalaciones del Congreso del Estado.

Antonio Corrales puntualizó que el dirigente de su partido, Héctor Melesio Cuen Ojeda, no tiene ninguna responsabilidad en la elaboración de dichos videos, como se lo atribuye, sin sustento, el diputado Villegas Lobo.

Rechazó que Cuen Ojeda, dirigente del Partido Sinaloense, sea el responsable de armonizar una supuesta campaña en contra del legislador local de Morena, el cual, se aduce fue exhibido en videos en escenas sexuales, presuntamente captadas en su propia oficina.

Villegas Lobo apuntó que los videos que se le han atribuido son falsos y prefabricados, los cuales forman parte de una campaña de calumnias y golpes bajos en su contra, por su postura de que se reforme la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El diputado local de Morena dio a conocer que es víctima de una campaña de difamación, calumnias y amenazas abiertas y veladas, por cuestionar la injerencia del Partido Sinaloense en la vida interna de la máxima casa de estudios de Sinaloa.

Identificó al dirigente de dicho partido, Héctor Melesio Cuen Ojeda como el autor de la divulgación de los videos fabricados, por lo que estableció que se siente inquieto, por los ataques que se han vertido en su contra.

La semana pasada, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada de Morena, Graciela Domínguez Nava apuntó que se trata de una campaña de desprestigio e intimidación contra el diputado Pedro Alonso, por su postura asumida en tribuna, en diversos temas de interés.

Dio a conocer que a la divulgación de videos editados y fabricados, se suma una campaña de colocación de carteles en varios sectores de Culiacán, contra el mismo legislador local, lo cual no se puede permitir, ni tolerar.

Advirtió que no se va a permitir que a través de estos mecanismos, intenten intimidar o acallar las voces de los 40 miembros del Poder Legislativo, los cuales gozan de toda la libertad para exponer sus ideas y discutir sus puntos de vista.