Piden justicia familiares de joven asesinado en UAZ

A casi una semana del asesinato de la joven universitaria dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), salieron a la luz pública los familiares del otro joven que también murió durante el operativo especial que se implementó en ese campus, quienes hoy exigen a las autoridades que informen y esclarezcan la muerte de Marco García Benavides de 22 años de edad, ya que presumen, pudiera haber muerto producto del exceso de la fuerza policial.

Este hecho comenzó a difundirse este martes a través de las redes sociales, donde el padre del joven, originario del municipio de Valparaíso, muestra en un video el cadáver de su hijo dentro del féretro para clamar justicia, tras asegurar que Marco fue "golpeado de una forma brutal" por parte de los elementos policiales.

En esa breve explicación, Enrique deslinda a su hijo de tener nexos con los responsables de ese asesinato, pues, refiere, el día de los hechos su hijo andaba trabajando; sin embargo, en algunas publicaciones de las redes sociales como "Maryssa" describe a Marcos como "era una persona muy querida por su familia y amigos, de muy gran corazón e incapaz de agraviar al prójimo. Su delito fue encontrarse cerca de la UAZ durante el tiroteo (...)".

Tanto Enrique, padre del joven, como algunas amistades, han colocado mensajes a través de Facebook para exigir justicia por esta muerte.

Lo anterior se desprende porque el 10 de marzo, cerca de las 18:40 horas, un hombre ingresó al plantel de la Unidad Académica de Derecho y en uno de los pasillos asesinó de varios impactos de bala a la joven universitaria, que derivó en un operativo de seguridad y búsqueda durante varias horas.

Ese día por la noche, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas emitió el comunicado 531, en el que confirmaba la muerte de Nayeli, la estudiante universitaria, pero también informaba que "cuando se realizaban las diligencias correspondientes, aún en el interior de la Unidad Académica, minutos después de las 20:00 horas, el personal de la FGJE detectaron a un masculino de al rededor 22 años de edad, que traía consigo un arma blanca de aproximadamente 15 centímetros. Al tratar de asegurarlo, dicha persona puso resistencia, lesionado incluso a un elemento de la Policía de Investigación".

"Cuando aún continuaba el intento por parte de los policías para someterlo –se lee en el comunicado– dicha persona comenzó a presentar problemas de insuficiencia respiratoria, razón por la que de inmediato se le brindaron los primeros auxilios, consistiendo en resucitación cardiopulmonar. En ese momento se solicitó apoyo a las Unidades de Emergencia, arribando en pocos minutos personal de Protección Civil, quienes declararon la muerte de esta persona, quien por el momento se encuentra en calidad de no identificado y quién hasta esta hora, no ha sido reconocido como estudiantes de dicha institución, por ningún autoridad universitaria".

Sin embargo, esta información oficial no ha convencido a la familia de Marco, quienes consideran que con esos datos pareciera que se trata de vincular o culpar al joven y reprochan que no haya "claridad" en la muerte del joven.

Tras varios días que el cuerpo del joven estuvo en calidad de desconocido, finalmente este martes, los familiares dieron sepultura a Marcos en su natal Valparaíso.