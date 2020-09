Piden justicia para Karen en Matamoros, Tamaulipas

"Ya no puedo más con este dolor, no es justo que nosotros hagamos justicia. Ni una más, ni una muerta más, queremos justicia", fue el grito desesperado de los familiares de Karen Berenice López Benavides, quien fue encontrada atada de manos y pies en un canal de aguas negras en esta frontera, así como de cientos de personas que se congregaron en el Teatro de la Reforma.

Los manifestantes esperaron pacientemente a que el alcalde Mario López concluyera su segundo informe de gobierno para exigirle se haga justicia, tanto en el caso de Karen, como en el de hombres y niños que han perdido la vida en diversos incidentes delictivos.

"Quiero que me ayude porque la policía no está haciendo nada, no hablo solo por mí, sino también por todos los que están aquí. Ayúdeme, ya no puedo más con este dolor", manifestó una de las mujeres asistentes.

El alcalde dijo sentirse indignado ya que existe una acumulación de agravios, lo cual calificó como indignante. "Algo que tengo que decirles es que anoche hablé con el fiscal de competencia estatal y me fui a nivel federal, les dije que si no lo resuelven en el estado, que ellos atraigan el caso".

Los familiares cuestionaron el trabajo que realiza la Comisión de Seguridad y comentaron lo injusto que es, que las propias familias tengan que hacer justicia al observar que las autoridades no trabajan en estos casos.

"No están haciendo nada, cuándo va a poner iluminación, pedimos seguridad en el acceso a las maquiladoras, no hay seguridad para los trabajadores".

Mario López indicó que convocará una reunión con las autoridades de seguridad, por lo que pidió a los manifestantes formar un comité para que puedan participar y acompañarlo.

"Todos son corruptos'', gritaban los manifestantes. "No me compares, no todos somos iguales'', respondió el alcalde Mario López.

El alcalde acordó se reunirá el día de mañana con autoridades de seguridad, por lo que convocó a dos de las mujeres que se encontraban en la manifestación y de esta forma llegar a un acuerdo, para que se haga justicia tanto en el caso de Karen, como en otros que se han registrado en Matamoros.