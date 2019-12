Piden justicia por asesinato de Yucenia Jaquelín en Chiapas

A unas de horas de su inhumación realizada la tarde de este miércoles, familiares y amigos de la estudiante universitaria Yucenia Jaquelín Gómez Nucamendi, encontrada sin vida el lunes en una comunidad del municipio de Villacorzo, en la región Frailesca de Chiapas, marcharon y protestaron esta tarde en Tuxtla Gutiérrez para exigir esclarecimiento del deceso y "justicia".

En la protesta de decenas de manifestantes, conformada también por activistas y ciudadanos, que salió del monumento a la Diana Cazadora, en el oriente de la capital de Chiapas, desembocó afuera de la Fiscalía General del Estado. En el sitio reclamaron presuntas contradicciones ministeriales y supuestas ambigüedades en las indagatorias del caso.

En un primer momento, se dijo que la joven de 19 años, había fallecido por broncoaspiración, horas después la Fiscalía presentó el diagnóstico que la causa fue por luxaciones cervicales.

El comunicado oficial detalló que de acuerdo con pruebas periciales la estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional no tenía otras lesiones, y que resultaron negativas las pruebas ginecológicas, proctocológicas y toxicológicas.

Ilean Yusen Nucamendi, madre de la joven, exigió "justicia", justicia, es lo que quiero; no tengo a quién señalar, siento que la justicia es su trabajo, tiene que aclarar", sostuvo.

Confió que el deceso de su hija se aclarará y habrá apoyo institucional para ese fin. "Primeramente Dios, yo tengo fe que sí".

La extinta vivía sola en el poblado Revolución Mexicana, en Villacorzo. La mañana del lunes fue reportada muerta. La noche anterior se había reunido y cenado con su novio con quien refrendó su relación sentimental, según se publicó en redes sociales.

En redes circularon también versiones que el cuerpo sí presentaba lesiones en los brazos y manos, y se dijo que había fotos como pruebas contundentes.

La marcha por Yucenia Jaquelín transitó el bulevar Ángel Albino Corzo y el libramiento norte. Concluyó con una protesta afuera de la Fiscalía.

Los manifestantes expresaron su inconformidad con fotografías de la estudiante alusivas a su deceso.

"Sr. Gobernador exigimos Justicia, ni una más!", "Somos el grito de las que ya no están# Ni una más", " Exigimos justicia, Yucenia Jacqueline", " No son 17, son # 176 feminicidios", destacaron.