Piden no acercarse al Popocatépetl

TOLUCA, Méx., mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Pese a la actividad del volcán Popocatépetl, en las inmediaciones elementos de Seguridad del Estado de México debieron rescatar el lunes a un alpinista que no hizo caso de los señalamientos, por lo que el llamado del titular, Rodrigo Martínez Celis fue a que la población atienda las recomendaciones, pues el despliegue de recursos humanos es muy riesgoso.

"Es muy costoso para nosotros por la cantidad de recursos humanos que debemos destinar, además ponemos en riesgo también a nuestros compañeros y compañeras. Exhortamos a la gente para que no suba si no tiene que ir", señaló.

Amplió que la dependencia tiene un despliegue de 100 elementos, además del personal de la Policía de Alta Montaña en la parte alta del coloso, mientras que del Paso de Cortés hacia abajo hay 2 mil elementos que entrarían en acción en caso necesario de evacuar.

Detalló que el Paso de Cortés no se puede cerrar porque es un cruce hacia otras comunidades, por tanto, la gente que vive en la zona utiliza ese paso, por lo que mientras se mantenga en Semáforo Amarillo Fase 3, no será impedido el paso, hasta llegar a la siguiente Fase.

Recordó que en este momento no se necesita evacuar, eso deberá señalarlo la Coordinación Nacional de Protección Civil, con su homóloga en el estado y autoridades del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Agregó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por ahora no les ha informado con cuanto personal cuenta en la zona; sin embargo, se mantienen en coordinación, pues "lo importante es la capacidad de reacción y eso está garantizada, pues también se encuentra la Guardia Nacional, así como La Armada".

Conforme al último reporte del monitoreo al volcán Popocatépetl, el Cenapred reiteró enfáticamente la recomendación de "No ascender" al cráter del volcán, toda vez que existe la posibilidad de que ocurran explosiones, como se ha visto en varias ocasiones en el pasado, que implican la emisión de fragmentos incandescentes. Por lo que la autoridad insistió en respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros. Asimismo, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.