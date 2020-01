Piden no generar psicosis por el caso de coronavirus en Tamaulipas

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, pidió no generar psicosis ante la investigación de un posible caso de coronavirus en Reynosa, porque no hay un brote ni en el estado ni en México.

"Debemos ser muy responsables en cómo transmitimos la información, porque no hay un brote de virus de Wuhan en Tamaulipas ni en México. Tenemos un caso sospechoso que se identificó gracias a la red de notificación inmediata epidemiológica que tenemos en el estado, que funciona adecuadamente y que tenemos a este paciente con dos días de evolución de su caso", exhortó Molina.

Insistió en tener mucha prudencia en cómo se transmita la información, "porque no se trata de generar una alerta en la población ni de generar una psicosis".

Respecto al doctor en biología molecular de 57 años de edad, quien viajó a Wuhan, China, del 25 de diciembre al 10 de enero, detalló que él se encuentra aislado en su casa, como lo marca el protocolo.

"Es un paciente que vive sólo, que viajó sólo y que simultáneamente estamos haciendo el estudio de caso de contacto. La persona con doctorado en Biología Molecular trabaja en el Centro de Medicina Genómica del Instituto Politécnico Nacional de Reynosa.

Tuvo contacto con siete u ocho colegas y alumnos de tesis, estamos ya en investigación. Hasta ahora todos están antisomáticos, es el reporte que tenemos", explicó la secretaria de Salud de Tamaulipas.

Respecto al paciente aclaró que, en este momento sólo tiene escurrimiento nasal y tos, "no tiene fiebre, no tiene dolor toráxico y ninguna otra sintomatología que nos oriente a seguir que está en riesgo de muerte su vida".

Y añadió: "El doctor está altamente capacitado y sabe de qué se trata. Él está bastante colaborativo con nosotros, él sabe del riesgo, está bastante preocupado".