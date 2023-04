Piden no limitar al TEPJF para que intervenga en acciones afirmativas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- La diputada Irma Juan Carlos, de Morena, anunció que más de 90 diputados –alrededor de 60 de su bancada y más de 30 del PRI, PT y PVEM- no apoyarán la modificación constitucional que da facultad exclusiva al Poder Legislativo para ejercer medidas afirmativas a favor de los derechos político-electorales en beneficio de la paridad de género o grupos vulnerables.

Refirió que la reforma en materia de derechos y justicia político-electoral es regresiva al limitar las facultades de protección de los derechos humanos, y fue propuesta por el PAN como condición para votar a favor de ella.

"El PAN pidió que se incluyera una redacción, para limitar al Tribunal para que también pueda intervenir en lo que tiene que ver con las acciones afirmativas, eso Morena no lo traía, sin embargo, el dictamen porque fue una solicitud del PAN para acompañar a Morena en esta reforma constitucional", comentó.

Y señaló que piden quitar de la iniciativa que el Congreso tenga la facultad exclusiva para establecer medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables al ejercicio de derechos políticos-electorales.

"Si no se elimina ese párrafo del (artículo) 41 y el 73, varios de los que estamos firmando no estamos de acuerdo en caminar en los términos en los que está el dictamen. Ponen límites para que el tribunal garantice o determine si hubo violaciones a los derechos políticos-electorales de los grupos minoritarios", afirmó.

Detalló que proponen una reserva al dictamen para que se garantice en la Constitución la participación del 10% de los grupos minoritarios.

"Estamos proponiendo una redacción alterna, si de verdad quieren ayudar a los grupos minoritarios, estamos proponiendo que se reconozca desde la Constitución, el 10% de la participación de los grupos minoritarios", dijo.

También plantean establecer que el Tribunal Electoral podrá intervenir en caso de que haya violaciones a los derechos políticos- electorales de los grupos minoritarios.

"Esta iniciativa no era la original, se descompuso en el camino, y nosotros no vamos a acompañar esta reforma si viene en estos términos", refirió la diputada Irma Juan Carlos, quien estuvo acompañada por los diputados Hamlet García Almaguer y Emmanuel Reyes Carmona, ambos de Morena.