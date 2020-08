Piden no relajar medidas en playas y en fines de semana en Sinaloa

Retrocedió a sólo diez el número de municipios en color verde en el Semáforo Epidemiológico, por lo que el secretario de Salud del estado, Efrén Encinas Torres, exhortó a la población a no relajar las medidas sanitarias los fines de semana, sobre todo en las playas donde algunas personas no respetan la sana distancia. Con 674 pacientes activos, 41 más en los registros de la plataforma de contagios de un día anterior, el semáforo del municipio de Salvador Alvarado modificó su color a amarillo, al pasar de cuatro a seis el número de nuevos contagios registrados la noche del viernes pasado.

Encinas Torres explicó que actualmente el estado de Sinaloa se ubica en el color naranja en el Semáforo Epidemiológico, por lo que es necesario que todos contribuyan con la aplicación de las medidas sanitarias como es guardar la sana distancia, el lavado continuo de manos y el uso del cubre bocas en lugares públicos, para pasar al color verde. El funcionario pidió a la población no relajar ningún día las medidas de protección, sobre todo los fines de semana cuando se acude a lugares de esparcimiento, específicamente en las playas, puesto que ello propicia que surjan nuevos contagios.

El secretario de Salud del Estado informó que el viernes pasado se sumaron 102 nuevos casos de Covid-19, con los que suman un histológico de 15 mil 205 pacientes, de los cuales 11 mil 879 se han logrado recuperar con satisfacción. Los municipios que se mantienen el color verde son Choix, Cosala, Concordia, Badiraguato, Elota y Escuinapa, así como El Fuerte, Mocorito, San Ignacio y el Rosario, por lo que se solicitó a los presidentes municipales mantener la vigilancia de sanidad para mantener el estatus. Javier Lizárraga Mercado, secretario de Desarrollo Económico del Estado, dio a conocer que pequeñas y medianas empresas gestionan su distintivo de Protocolo de Atención y Sanidad Empresarial (PASE) para su reapertura.

Apuntó que personal de su dependencia, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios y Protección Civil, realiza una revisión de las instalaciones antes de expedir dicho certificado, también verifica su extensión y el número del personal que trabaja, así como las medidas de seguridad e higiene que se tienen. Las empresas que ya cuentan con el PASE y se encuentran en servicio han demostrado un gran esfuerzo por cumplir con todos los protocolos de seguridad para sus empleados y clientes, esto al instalar áreas para desinsectar el calzado en los accesos, verificar la temperatura, corroborar el uso de cubre bocas y guantes, entre otros requisitos. Comentó que mil 750 microempresas lograron obtener este certificado al verificar que cubren con toda la normatividad sanitaria solicitada y su aplicación, pues está dentro de los protocolos establecidos.