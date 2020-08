Piden panistas transparencia en compras al gobierno federal

Legisladores de Acción Nacional señalaron que en el gobierno federal "hablan mucho de combate a la corrupción, y esto es una mentira", pues 80% de sus adquisiciones se llevan a cabo de manera directa.

Lo anterior fue expuesto por el senador panista Julen Rementería del Puerto.

Por su parte, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, dijo que "la pandemia le cayó como 'anillo al dedo', al gobierno para quitarse la dificultad de licitar con transparencia".

Rementería del Puerto y Ramírez Barba señalaron que, sin importar el nombre de quien contrata con el gobierno federal en adjudicación directa, se debe privilegiar el concurso de ofertas para lograr un contrato de suministro de productos y servicios.

En su edición de este miércoles EL UNIVERSAL da cuenta de que Jesús Caraveo Openco, señalado como colaborador del ex senador Jorge Luis Lavalle Mauri, y que aparece en el video en el que con otro servidor público del Senado recibe maletas con dinero, es contratista del gobierno federal con 14 contratos, y varios de estos fueron ganados en adjudicación directa.

Rementería dijo en conferencia de prensa a distancia que la opacidad en las contrataciones es causa de corrupción, y "no importa quien haya sido (el contratista), esta forma debe acabar y transparentarse las adquisiciones".

Senador por Veracruz, Rementería dijo que el Presidente de la Repúbica "se llena la boca con el combate a la corrupción", y en ese sentido exhortó que "todas las compras vayan por la vía de la transparencia, lo cual es muestra de cambio, no de politiquería".

Ramírez Barba dijo que en la pandemia el Ejecutivo federal se ha quitado la dificultad de licitar, transparentar precios y tener mejores condiciones de adquisición". Ello ha repercutido en afectaciones económicas al IMSS e ISSSTE con sobre precios, por ejemplo en compras de cubrebocas y ventiladores, refirió.

"La opacidad en la urgencia y la incapacidad también es corrupción, por leales que sean los funcionarios a México", dijo el diputado federal panista.