Piden que Consejo Universitario retire el título a la ministra

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- Investigadores, académicos, exalumnos y trabajadores de diversas escuelas, facultades e institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exigieron a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario que invalide el título de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa.

"Exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título de Licenciada en Derecho que se obtuvo de manera delictiva la señora Yasmín Esquivel de Rioboo, se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias correspondientes", expresaron.

En un comunicado, 33 integrantes de la comunidad universitaria señalaron que el Consejo Universitario debe intervenir ante la "manera delictiva" en la que Esquivel Mossa obtuvo su título de licenciada en Derecho.

Indicaron que en caso de no hacerlo, "se pone en riesgo la credibilidad de todos los títulos emitidos por nuestra alma máter, que podrían ser objeto de duda y especulación. Debemos reforzar la confianza nacional en el trabajo de la UNAM, no permitir que situaciones de esta naturaleza empañen el ejercicio honesto y responsable de una profesión".

Recordaron que hace unos días, el rector de la UNAM, Enrique Graue, confirmó el plagio, pero "de manera inexplicable" el abogado general, Alfredo Sánchez Castañeda, afirmó que "la universidad no cuenta con los mecanismos necesarios" para anular un título obtenido de manera fraudulenta.

Sobre la postura del abogado general de la UNAM, el comunicado afirmó que dicha limitación es falsa, por lo que no es necesario que la universidad renuncie a su autonomía y derive la solución del problema a una instancia de la administración pública federal.